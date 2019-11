Auricolari a conduzione ossea da 50 €: acquisto

Filippo Vendrame,

Gli auricolari a conduzione ossea sono una novità che sempre di più sta prendendo piede. Rispetto ai classici auricolari da inserire negli orecchi, questi portano alcuni interessanti vantaggi. Il nome fa già ben capire la loro natura. Trattasi di auricolari, infatti, che adottano una tecnica di trasmissione completamente differente da quella standard. Rispetto alle soluzioni canoniche, questi auricolari trasmettono il suono attraverso una vibrazione direttamente nel canale uditivo.

La loro particolarità tecnica la si nota anche dall’aspetto. Normalmente, gli auricolari a conduzione ossea si caratterizzano per un archetto da fissare dietro alla testa alle cui estremità è presente una piccola placca che va posizionata davanti all’orecchio, più o meno dove la mandibola si collega al cranio. Placca che serve per la trasmissione del suono attraverso una vibrazione.

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo di questa tecnologia. Innanzitutto è meno stressante per il timpano. In secondo luogo, lasciando libero l’orecchio è possibile percepire con maggiore facilità i suoni esterni mentre si ascolta la musica. Una particolarità molto utile sul fronte della sicurezza, quando magari si ascolta la musica per strada. In terzo luogo, l’uso dell’archetto è molto comodo dal punto di vista dell’ergonomia.

Di contro, alcuni sostengono che gli auricolari a conduzione ossea offrano una qualità del suono inferiore visto che non possono sfruttare la cassa di risonanza dell’orecchio esterno.

Auricolari a conduzione ossea: scelta

Fermo restando che bisogna sempre puntare su di un prodotto di qualità, la scelta dipende molto da quello che si sta cercando. Ci sono semplici auricolari Bluetooth o a cavo per ascoltare la musica. Altri, invece, sono più sofisticati e dispongono pure di un microfono per poter gestire le chiamate in arrivo o in uscita. Il design, invece, è un elemento soggettivo.

Ecco una selezione dei migliori auricolari a conduzione ossea che costano circa 50 euro e che si possono trovare in offerta su Amazon.

