Amazon anticipa il Black Friday con Alexa

Filippo Vendrame,

Amazon anticipa un pezzettino del suo Black Friday grazie ad Alexa. Infatti, utilizzando l’assistente vocale per fare shopping con la voce si potranno ottenere sconti interessanti su alcuni prodotti della serie Echo e su Fire TV Stick 4K. Entrando nei dettagli, sino al 21 novembre 2019, effettuando l’acquisto utilizzando Alexa, sarà possibile acquistare in sconto Amazon Fire TV Stick 4K a 39,99 euro, Echo Show 5 nero a 49,99 euro e Echo Show 5 bianco sempre a 49,99 euro.

Approfittare di questa specialissima promozione è davvero facile. Attraverso il proprio dispositivo dotato di supporto Alexa, basterà pronunciare i seguenti comandi:

“Alexa, ordina Fire TV Stick 4K”

“Alexa, ordina Echo Show 5 nero”

“Alexa, ordina Echo Show 5 bianco”

Ogni prodotto promozionato è limitato ad un solo acquisto per cliente e dispositivo. Lo sconto viene automaticamente applicato in fase di completamento dell’ordine. Un’iniziativa volta anche a spingere sull’utilizzo di Alexa per effettuare alcune tipologie di acquisti. Attraverso l’assistente vocale sarà poi possibile seguire l’iter della spedizione e sapere quando il pacco è stato consegnato.

Per gestire gli acquisti con la voce in piena sicurezza, è possibile creare un codice vocale a 4 cifre che può essere configurato all’interno delle Impostazioni di Alexa. Maggiori informazioni sulla promozione e sulle modalità di utilizzo di Alexa per gli acquisti con la voce, direttamente all’interno del sito ufficiale di Amazon.