Fire TV Stick: Netflix si controlla con la voce

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che utilizzano Fire TV. Amazon ha fatto sapere che è possibile utilizzare i controlli vocali per interagire con l’app di Netflix. Ovviamente è necessario utilizzare il telecomando vocale Alexa incluso con Fire TV Stick, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto. All’atto pratico, questo significa che gli utenti potranno gestire le ricerche e riprodurre i propri programmi e film preferiti all’interno della app di Netflix utilizzando solo la propria voce.

Una novità sicuramente di valore aggiunto che rende l’utilizzo di Fire TV Stick ancora più utile ed interessante. Amazon ha pure condiviso alcuni esempi di comandi che possono essere impartiti con la voce.

Cerca “La Casa di Carta” su Netflix

Trova “Stranger Things” su Netflix

Metti “La Casa di Carta” su Netflix

Fai partire “Stranger Things” su Netflix

Guarda “Stranger Things” su Netflix

Riproduci “La Casa di Carta” su Netflix

Manda indietro di dieci minuti

La Fire TV Stick, si ricorda, si collega facilmente alla TV di casa attraverso la porta HDMI trasformandola in una Smart TV. Questo mini media center di Amazon offre l’accesso a contenuti come Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e a tanti alti servizi. Si può pure navigare sul Web grazie ad un browser integrato e si può anche ascoltare la musica e giocare.

La Fire TV Stick con il nuovo telecomando di Alexa è disponibile al prezzo di 39,99 euro. (Acquista su Amazon)