Honor 9X disponibile in Italia dal 22 novembre

Luca Colantuoni,

Arriva finalmente in Italia l’atteso Honor 9X, uno smartphone di fascia medio-alta con un design piuttosto appariscente e una buona dotazione hardware, tra cui spiccano le tre fotocamere posteriori e la fotocamera frontale pop-up. Il nuovo dispositivo di Honor sarà in vendita dal prossimo 22 novembre ad un prezzo molto concorrenziale.

L’estetica è sempre stata una caratteristica distintiva degli smartphone Honor. Per Honor 9X è stato utilizzato l’esclusivo Dynamic X Design. La cover in vetro è formata da oltre 100.000 piccoli prismi a forma di rombo che riflettono e rifrangono la luce. Lo schermo IPS FullView da 6,59 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio del 91% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e adottando un meccanismo motorizzato pop-up per la fotocamera frontale da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 710F, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 512 GB.

All’interno del modulo fotografico posteriore, posizionato nell’angolo superiore sinistro, ci sono tre lenti. Honor ha scelto un sensore principale da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. Ci sono poi una fotocamera da 8 megapixel con ottica grandangolare e un sensore da 2 megapixel per l’effetto bokeh. Grazie alla tecnologia che unisce 4 pixel adiacenti (4-in-1 Light Fusion) e all’intelligenza artificiale si ottengono scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 10 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1. Honor 9X sarà disponibile sul sito ufficiale e presso le principali catene dell’elettronica di consumo ad un prezzo di 249,00 euro.