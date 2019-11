Microsoft aggiorna i vecchi Surface

Filippo Vendrame,

Microsoft non si è dimenticata dei suoi vecchi dispositivi Surface, nonostante di recente abbia aggiornato la sua linea di prodotti con modelli nuovi e particolarmente sofisticati. Questa attenzione verso anche i modelli non più recenti è la testimonianza di come la società punti sempre a garantire ai suoi utenti la migliore esperienza d’uso possibile. Un’attenzione che non tutti hanno con i loro prodotti, soprattutto se hanno alcuni anni alle spalle.

Microsoft ha dunque rilasciato nuovi driver, attraverso nuovi firmware, per Surface Pro 4, Surface Pro (2017), Surface Pro 6, Surface Laptop, Surface Laptop 2 e Surface Book. In comune, tutti questi nuovi firmware hanno nuovi driver che vanno ad aggiornare il supporto WiFi e Bluetooth.

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.17015.112: Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth – 15.68.17015.112 improves Bluetooth connectivity. Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.17015.112: Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters – 15.68.17015.112 resolves Wi-Fi connectivity issue.

Microsoft ha quindi migliorato il supporto al Bluetooth e risolto un problema di connettività WiFi.

Il Surface Pro 2017 e il Surface Pro 6 hanno poi ricevuto altri piccoli update che vanno ad ottimizzarne il funzionamento. Il dato importante, comunque, è che la casa di Redmond sembra aver risolto alcuni problemi di connettività wireless.

L’aggiornamento è disponibile solamente se si dispone di Windows 10 April 2018 Update e versioni successive. I nuovi firmware sono datati 5 novembre ma solamente adesso è apparso il change log. Il rollout, come spesso avviene in questi casi, è graduale. Dunque, non tutti potrebbero aver ricevuto questi aggiornamenti.

La verifica si può fare attraverso il consueto canale di Windows Update.