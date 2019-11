Microsoft Surface Pro X arriva in Italia

Filippo Vendrame,

Microsoft Surface Pro X è finalmente disponibile all’acquisto in Italia. Chi lo avesse preordinato dovrebbe iniziare a riceverlo a casa. Trattasi dell’innovativo 2-in-1 basato sulla piattaforma ARM che Microsoft aveva presentato insieme ad altri nuovi dispositivi della linea Surface all’inizio del mese di ottobre. Un prodotto decisamente interessante per linea e contenuti.

Dotato di un design estremamente moderno caratterizzato da ingombri molto ridotti, il Microsoft Surface Pro X dispone di un display da 13 pollici PixelSense (2880 x 1920 pixel, 267 PPI, aspect ratio da 3:2). Trattandosi di un prodotto su base ARM, è anche molto leggero, 762 grammi, a tutto vantaggio della portabilità. Surface Pro X è un 2-in-1 connesso e dispone di connettività LTE integrata.

Il cuore pulsante è il SoC Surface SQ1, sviluppato in collaborazione tra Qualcomm e Microsoft. Dispone di una GPU in grado di offrire una potenza pari a 2 TFLOPS. Un dispositivo che nasce per la produttività in movimento. Aspetto esaltato dal peso e dal supporto all’LTE. Il sistema operativo è Windows 10. Trattandosi di un dispositivo ARM, può eseguire le app native per questa piattaforma e quelle x86 a 32 bit in modalità emulazione. Dunque, è presente un qualche limite sulla possibilità di installare le classiche app x86 dell’ecosistema Windows.

La Type Cover, acquistabile a parte, dispone di un alloggiamento dedicato per la nuova Surface Pen con cui poter interagire a schermo per scrivere o disegnare.

Ecco quindi tutte le varianti disponibili del Surface Pro X ed il loro costo in Italia.

Surface Pro X: prezzi italiani

Surface Pro X con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 1169 euro

Surface Pro X con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1499 euro

Surface Pro X con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1699 euro

Surface Pro X con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a 1999 euro