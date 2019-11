Modem a meno di 40 €: 3 modelli low cost

Filippo Vendrame,

Disporre di un accesso ad Internet in casa è oggi una cosa assolutamente normale. Se una volta la navigazione sul Web era ad appannaggio di pochi, adesso, tra smartphone, computer, servizi di streaming ed altro, un accesso ADSL o in fibra ottica è assolutamente obbligatorio in casa. Gli operatori offrono molteplici soluzioni e grazie alla delibera sul Modem Libero, gli utenti possono decidere di utilizzare un loro modem al posto di quello proposto dall’operatore all’interno dell’abbonamento.

Rispetto al passato, poi, i moderni modem sono semplici da configurare e non richiedono, più, specifiche competenze. Al massimo, basterà recarsi sulla pagina di supporto del proprio operatore per trovare i pochi parametri di configurazione da inserire. Tutto, dunque, molto semplice anche per i meno esperti. Inoltre, con il tempo, i modem, anche quelli abbastanza sofisticati, si sono abbassati drasticamente di prezzo. Se una volta era abbastanza comune spendere anche più di 100 euro per un banalissimo modem ADSL, adesso si può arrivare a spendere molto di meno. Il tutto senza rischiare di rimetterci qualcosa in termini di qualità.

Sul mercato esistono molti modelli di modem low cost comunque molto validi.

Modem low cost, come sceglierli

La prima cosa da fare è puntare sempre su prodotti di brand noti che sono sinonimo di qualità. Poi sarà importante capire se si sta cercando un modem solo ADSL o con connettività dati 4G o con altri generi di supporti.

Avendo un budget ridotto non è pensabile di poter puntare su prodotti ultra sofisticati come quelli per il gaming ma va detto che la base è più o meno simile per tutti. Dunque, se serve un semplice modem ADSL va benissimo anche un prodotto da pochi euro se non si hanno esigenze di rete particolari.

E se poi si riesce ad acquistarli in sconto, magari su Amazon, è ancora meglio. Ecco quindi una piccola selezione di modem low cost dal costo attorno ai 40 euro.

Modem a meno di 40 euro: quali acquistare

TP-Link TD-W8961N : ADSL2+ Modem, Router NAT, Switch 4 Porte e Access Point Wireless N. Prezzo di 21,99 euro. (Trova l’offerta su Amazon)

: ADSL2+ Modem, Router NAT, Switch 4 Porte e Access Point Wireless N. Prezzo di 21,99 euro. (Trova l’offerta su Amazon) TP-Link TD-W9970 : Modem Router VDSL2/ADSL2 che fornisce una velocità fino a 100 Mbps. Prezzo di 36,49 euro. (Acquista su Amazon)

: Modem Router VDSL2/ADSL2 che fornisce una velocità fino a 100 Mbps. Prezzo di 36,49 euro. (Acquista su Amazon) Asus DSL-AC750: Modem Router ADSL e VDSL Wireless, 2,4/5GHz, Dual Band 802.11. Prezzo di 38,99 euro. (Trova lo sconto su Amazon)