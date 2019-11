Lenovo Flagship Store a Milano, primo in Europa

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha scelto Milano per aprire il primo Flagship Store europeo. Lo store è stato pensato come un luogo di incontro tecnologico e sociale, quindi non sarà solo uno spazio espositivo per i prodotti di Lenovo. L’apertura è previsto all’inizio del 2020.

Il maggior produttore mondiale di computer ha suddiviso il Flagship Store in diverse aree. Ci sarà il tradizionale showcase, ovvero la “vetrina” dei prodotti e delle tecnologie Lenovo, ma anche un auditorium, zone dedicate al co-working, un angolo commerciale e un bar. Lo store occuperà tre piani dell’edificio situato tra Corso Matteotti e Via S. Pietro all’Orto, quindi in pieno centro di Milano. Uno degli obiettivi che il produttore intende raggiungere con l’apertura dello store è la diffusione delle tecnologie, tenendo conto non solo della loro incidenza sul progresso economico e produttivo, ma anche del ruolo come fattore di inclusione sociale.

Secondo la vision di Lenovo (Smarter Technology for All), il Flagship Store è “un luogo in cui le persone incontrano la tecnologia e le possibilità che questa offre di migliorare la vita degli individui e contribuire al progresso della società”. Emanuele Baldi, Amministratore delegato e Country General Manager di Lenovo per l’Italia, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di aprire a Milano uno spazio di incontro tecnologico, sociale, culturale ma anche di relax e di svago, in cui le persone possano provare nuove esperienze con il mondo digitale. Ci auguriamo con questa iniziativa di dare un contributo alla creazione di un ecosistema dedicato all’innovazione che possa offrire a Milano ulteriore impulso verso l’apertura e la crescita internazionali.

Oltre alle aree dedicate ai prodotti Lenovo, dove il personale altamente qualificato assisterà i visitatori, ci saranno anche numerose zone di confronto e incontro, dove i visitatori potranno giocare, imparare e partecipare ad eventi e iniziative culturali.

Stiamo progettando un luogo dove sia possibile sperimentare e conoscere le tecnologie che migliorano la vita di oggi e quella futura, dalle soluzioni dell’high performance computing ai nuovi PC e tablet con IA, dai dispositivi connessi al gaming alla realtà virtuale fino agli smartphone. Aperto a soluzioni di partner e brand che hanno un ruolo fondamentale nell’innovazione. Forme e design del Flagship Store interpreteranno questo obiettivo e i valori di Lenovo, creando un contesto di conoscenza.