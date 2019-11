Xbox One, più facile comprare i giochi degli amici

Filippo Vendrame,

Microsoft è costantemente impegnata a sviluppare i servizi offerti ai suoi utenti che utilizzano le console Xbox One. Il gigante del software ha annunciato che ha iniziato a rilasciare un aggiornamento della funzionalità Guida delle console che permetterà non solamente di poter ottenere maggiori informazioni sui giochi dei contatti amici ma anche di poterli direttamente acquistare o installare.

Addirittura, questa nuova funzionalità potrà reindirizzare l’utente sino al Club ufficiale collegato al gioco. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è cliccare sul profilo del loro contatto amico per poter ottenere tutte queste nuove informazioni. Il rollout è in corso e questa nuova funzione dovrebbe arrivare per tutti nel giro di poco tempo. Se non dovesse essere già disponibile, sicuramente l’attesa non sarà troppo lunga.

L’intento di questa novità è ben chiaro ed è quello di spingere gli utenti ad acquistare nuovi giochi ed a giocare di più. Tuttavia ha anche i suoi risvolti più utili. Se non si sa a che titolo giocare o se si vuole prendere spunto dai giochi degli amici, questa nuova funzionalità delle console Xbox One può risultare davvero molto interessante.

Piccola novità ma che sicuramente dimostra che il mondo del gaming per Microsoft è molto importante. La casa di Redmond attualmente sta lavorando sodo per finalizzare lo sviluppo di xCloud, la sua piattaforma di gioco in streaming che attualmente è in fase beta in una manciata di Paesi ma che nel corso del 2020 sarà accessibile da molti più utenti, anche attraverso i PC Windows 10 e non solamente utilizzando uno smartphone Android.