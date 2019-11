Acer, sei nuovi dispositivi Chrome Enterprise

Filippo Vendrame,

Acer punta a voler accontentare anche le esigenze delle aziende. Per questo, ha annunciato ben sei nuovi dispositivi Chrome Enterprise che saranno disponibili già a partire da questo mese. Grazie ai molti vantaggi di Chrome OS, come gli aggiornamenti automatici in background e la sicurezza multi-layer, gli utenti hanno la possibilità di lavorare più velocemente e in modo più smart.

I dispositivi Chrome Enterprise sono progettati per il cloud e uniscono i vantaggi dei dispositivi Chrome per l’utente finale con le caratteristiche business di Chrome OS, così che i reparti IT possano supportare i dipendenti per lavorare ovunque in modo sicuro ed efficace.

Questi dispositivi offrono un altissimo livello di sicurezza, elemento importante nelle aziende. I dipendenti e le aziende che utilizzano i dispositivi Chrome sono protetti in caso di perdita o furto dei dispositivi, in quanto gli amministratori IT possono facilmente disabilitare il prodotto, impedendo a potenziali malintenzionati di accedere ai dati aziendali. I dispositivi possono anche essere impostati come temporanei, in modo che i dati personali di un utente possano essere rimossi dal dispositivo al termine di ogni sessione.

I dispositivi Chrome Enterprise semplificano anche il flusso di lavoro e rendono l’accesso molto più flessibile ai dati aziendali. Inoltre, gli amministratori hanno accesso all’assistenza per la risoluzione dei problemi di Chrome OS. Con il supporto 24/7, gli amministratori IT possono rivolgersi a Google in caso di problemi, senza costi aggiuntivi.

Le nuove soluzioni proposte da Acer sono le seguenti.

Acer Chromebook Enterprise 13 : dotato di schermo QHD in 3:2 e scocca completamente rivestita in alluminio.

: dotato di schermo QHD in 3:2 e scocca completamente rivestita in alluminio. Acer Chromebook Enterprise Spin 13 : con display in 3:2 per una visione QHD completa, in un form factor convertibile, con penna inclusa per la migliore esperienza utente possibile.

: con display in 3:2 per una visione QHD completa, in un form factor convertibile, con penna inclusa per la migliore esperienza utente possibile. Acer Chromebook Enterprise 714 : offre un’autonomia leader nel settore, fino a 12 ore di produttività, in uno chassis interamente in metallo con cornici sottili dello schermo e lettore di impronte digitali opzionale.

: offre un’autonomia leader nel settore, fino a 12 ore di produttività, in uno chassis interamente in metallo con cornici sottili dello schermo e lettore di impronte digitali opzionale. Acer Chromebook Enterprise 715 : il primo con un tastierino numerico dedicato per applicazioni che richiedono l’uso intensivo di numeri, offrendo agli utenti che lavorano in cloud un modo efficiente per l’inserimento dati.

: il primo con un tastierino numerico dedicato per applicazioni che richiedono l’uso intensivo di numeri, offrendo agli utenti che lavorano in cloud un modo efficiente per l’inserimento dati. Acer Chromebox Enterprise CXI3 : un lettore multimediale espressamente progettato per la grafica ad alta definizione.

: un lettore multimediale espressamente progettato per la grafica ad alta definizione. Acer Chromebase Enterprise 24I2: un prodotto all-in-one ideale come device per le videoconferenze, come dispositivo self-service nei negozi, nei chioschi, nelle hall degli hotel, nei supermercati e in altre situazioni in cui è richiesta l’interazione dei clienti.