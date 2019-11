Amazon, acquisti In-Skill per Alexa: come funziona

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia degli acquisti In-Skill. Questo significa che gli utenti saranno in grado di acquistare nuove e coinvolgenti esperienze all’interno delle Skill Alexa. Un vantaggio che si estende anche agli sviluppatori italiani che potranno disporre di un modo per guadagnare grazie alle proprie Skill pubblicate sullo Store delle Skill di Alexa di Amazon.it.

Infatti, gli acquisti In-Skill danno la possibilità agli sviluppatori delle Skill di ricavare un guadagno attraverso la vendita di contenuti premium digitali come nuove funzionalità, o veri e propri contenuti esclusivi allo scopo di arricchire e diversificare l’esperienza offerta dalle Skill da loro realizzate. Ovviamente, le Skill di Alexa continuano a rimanere un’esperienza gratuita per tutti.

Tuttavia, da adesso in poi, gli sviluppatori saranno in grado di rendere disponibili acquisti singoli o consumabili, per sbloccare l’accesso a funzionalità aggiuntive della Skill o prolungare l’esperienza di gioco, oppure abbonamenti, che offrono l’accesso a esperienze premium per un determinato periodo di tempo. I clienti possono acquistare nuove esperienze e contenuti semplicemente interagendo con la Skill.

Gli sviluppatori potranno dunque offrire tre diverse categorie di prodotti In-Skill. Potranno offrire acquisti singoli. Questo significa che sarà possibile sbloccare l’accesso a funzionalità o contenuti all’interno di una Skill. Gli acquisti singoli non hanno una data di scadenza.

Potranno offrire pure acquisti consumabili. Dunque, trattasi di contenuti o funzionalità che possono essere acquistati, esauriti e acquistati nuovamente, come ad esempio suggerimenti e valuta di gioco o vite extra.

Infine, gli sviluppatori potranno offrire veri e propri abbonamenti per offrire l’accesso a contenuti o funzionalità premium per un periodo di tempo definito. Il costo viene addebitato agli utenti su base ricorrente fino a quando l’abbonamento non viene annullato.