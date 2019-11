Amazon Black Friday Week, le migliori offerte

Filippo Vendrame,

Parte oggi il Black Friday Week, il lungo periodo di sconti che Amazon ha deciso di offrire come antipasto per l’appuntamento del Black Friday dove si concentreranno la maggior parte degli sconti più interessanti. Questo periodo di offerte promozionali è un’occasione molto interessante per approfittare di sensibili riduzioni di prezzo su moltissimi prodotti altrimenti non raggiungibili, economicamente parlando. Un’occasione anche per anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio.

Si potranno trovare sconti su smartphone, computer, televisori, prodotti per le smart home e tantissimo altro ancora. Ci saranno offerte valide per tutto il periodo della promozione ed altre valevoli solamente per una giornata. Dunque, il suggerimento è quello di tenere sempre sotto controllo la vetrina delle offerte di Amazon per il Black Friday Week per non perdere l’occasione di fare un qualche buon affare.

Black Friday Amazon

Tutte le offerte

Ecco quindi una selezione dei migliori sconti per il Black Friday Week di Amazon che dureranno sino al termine del periodo promozionale.

Amazon Black Friday Week: offerte

Offerte dispositivi Amazon (↑)

Offerte fotocamere (↑)

Panasonic LUMIX DMC-G7H Fotocamera Mirrorless Digitale a 549 euro. (Acquista su Amazon)

a 549 euro. (Acquista su Amazon) Nikon Coolpix A1000 Fotocamera digitale compatta a 349 euro. (Acquista su Amazon)

a 349 euro. (Acquista su Amazon) Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame a 699 euro. (Acquista su Amazon)

a 699 euro. (Acquista su Amazon) Sony FDR-X3000RFDI Action Camera 4K a 299 euro. (Acquista su Amazon)

Offerte televisori (↑)

Offerte computer (↑)

Offerte videogiochi (↑)

Offerte smartphone (↑)

Huawei Y5 2019 (Blu) a 99 euro. (Acquista su Amazon)

a 99 euro. (Acquista su Amazon) Samsung Galaxy M20 a 174,90 euro. (Acquista su Amazon)

a 174,90 euro. (Acquista su Amazon) Samsung Galaxy M30s a 229 euro. (Acquista su Amazon)

Si evidenzia che Amazon potrebbe variare i prezzi senza preavviso.