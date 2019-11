Amazon Black Friday Week: offerte smart home

Filippo Vendrame,

Amazon ha dato il via al Black Friday Week, cioè ad un periodo di grandissimi sconti che devono essere visti come un antipasto per la grande giornata di offerte del Black Friday. Gli interessati potranno approfittare di promozioni su tantissime tipologie di prodotti anche non necessariamente legati al mondo tech. Proprio per questo, il suggerimento è sempre quello di studiare con attenzione la vetrina delle offerte per non lasciarsi sfuggire un qualche buon affare.

Black Friday Amazon

Tutte le offerte

Tra i prodotti che sicuramente saranno molto richiesti ci sono quelli per il mondo delle smart home. Dispositivi per la domotica che permettono di automatizzare molti aspetti della propria abitazione.

Il Black Friday di Amazon rappresenta quindi una ghiotta opportunità per entrare in questo mondo senza investire cifre particolarmente pesanti. Inoltre, visto il periodo dell’anno, può essere anche una buona opportunità di anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio.

Ecco quindi una selezione delle migliori offerte di Amazon per le smart home per il periodo del Black Friday Week.

Amazon Black Friday Week: smart home in sconto

TP-Link 1080P Telecamera di Sorveglianza WiFi a 24,99 euro. (Acquista su Amazon)

a 24,99 euro. (Acquista su Amazon) TP-Link KL130 Lampadina Wi-Fi E27 con Alexa e Google Home. Prezzo di 25,99 euro. (Acquista su Amazon)

con Alexa e Google Home. Prezzo di 25,99 euro. (Acquista su Amazon) Ring Video Doorbell Pro | Kit videocitofono con Chime e trasformatore. Prezzo di 179 euro. (Acquista su Amazon)

| Kit videocitofono con Chime e trasformatore. Prezzo di 179 euro. (Acquista su Amazon) Echo Show 5 – Nero + EZVIZ ezTube 1080p Telecamera di sicurezza, compatibile con Alexa. Prezzo di 79,99 euro. (Acquista su Amazon)

1080p Telecamera di sicurezza, compatibile con Alexa. Prezzo di 79,99 euro. (Acquista su Amazon) Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD. Prezzo di 139 euro. (Acquista su Amazon)