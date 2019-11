Black Friday Amazon Warehouse: sconti del 20%

Filippo Vendrame,

Il Black Friday Week è iniziato con migliaia di sconti su smartphone, TV, computer e tanto altro. Questo primo assaggio di offerte speciali in vista del Black Friday non riguarda, però, solamente i nuovi prodotti ma anche quelli ricondizionati di Amazon Warehouse. Si ricorda che Amazon vende prodotti usati, trattasi normalmente dei resi dei suoi clienti, ma in ottime condizioni che vengono comunque sempre prima verificati e rimpacchettati quasi come nuovi.

In molti casi è possibile fare anche qualche buon affare, riuscendo a mettere le mani su prodotti da nuovi decisamente costosi ma che vengono venduti ricondizionati quasi come nuovi ma ad un prezzo sensibilmente inferiore. Ed anche per Amazon Warehouse è arrivato il momento del Black Friday. Da oggi 22 novembre e sino al prossimo 2 dicembre, i clienti Amazon Warehouse potranno beneficiare del 20% di sconto su prodotti selezionati da Amazon.it. Lo sconto del 20% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.

Black Friday Amazon Warehouse

Una ghiotta occasione e proprio per questo il suggerimento è quello di sfogliare con attenzione la vetrina delle offerte di Amazon Warehouse per il Black Friday per non lasciarsi sfuggire qualche ghiotta opportunità.

Si può trovare, infatti, un po’ di tutto come smartphone, computer, prodotti di elettronica e tantissimo altro ancora.