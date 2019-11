Realme annuncia i suoi sconti per il Black Friday

Filippo Vendrame,

La febbre del Black Friday sta contagiando davvero tutti quanti. Anche Realme, brand emergente di smartphone, ha annunciato la sua promozione esclusiva per il venerdì nero dello shopping. Entrando nei dettagli di questi sicuramente interessanti sconti, dal 23 novembre al 2 dicembre saranno disponibili esclusive offerte speciali all’interno di realme.com.

In particolare, dal 23 novembre al 2 dicembre, 3 volte al giorno, ogni volta che gli utenti visitano il sito web, tra le cose che si possono vincere si segnalano: zaini realme, power banks realme 10.000mAh, realme Buds 2, buoni sconto di 50 euro e persino buoni sconto del 50% per l’acquisto di un X2.

Inoltre, sempre in quel lasso di periodo, ogni giorno alle ore 10:00 e alle ore 19:00, gli utenti avranno la possibilità di vincere sconti ancora più sorprendenti e precisamente buoni sconto da 5 e da 10 euro. I buoni verranno aggiunti automaticamente all’account utente e la sua validità andrà dal 25 novembre al 2 dicembre del 2019.

Ma le offerte di Realme per il Black Firday non si esauriscono qui. Durante tutta la settimana del Black Friday, dal 25 novembre al 2 dicembre, lo smartphone realme X2 si potrà acquistare a 289 euro, mentre il modello realme X2 Pro da 389 euro. Ancora, dalle 00:00:00 del 27 novembre e fino alle 23:59 di 2 dicembre, realme 5 si potrà acquistare a 159 euro, mentre realme 5 Pro da 189 euro.

Ma le sorprese non terminano qui. Il 29 novembre, quando gli utenti acquistano un realme 5 Pro, un realme X2 realme o un realme X2 Pro, sarà offerto in omaggio realme Buds 2 (del valore di 19,99 euro) come regalo. Inoltre, nel corso della giornata, si svolgeranno 10 lotterie casuali e 10 fortunati acquirenti vinceranno un rimborso del 50% del loro acquisto.

Infine, una sorpresa pure per il Cyber Monday. Gli utenti che acquistano uno smartphone su realme.com troveranno le seguenti offerte in bundle dal 1 dicembre al 2 dicembre:

realme 5 Pro + realme Buds 2: dall 199 euro

realme X2 + realme Buds 2: 299 euro

realme X2 Pro + realme Buds 2: dall 399 euro