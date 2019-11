Smartwatch: OMRON HeartGuide misura la pressione

Filippo Vendrame,

Il mercato degli smartwatch è sempre più vario e non stupisce se arrivano dispositivi sempre più particolari ed innovativi, in grado di offrire funzionalità anche utili dal punto di vista della salute. OMRON HeartGuide è un esempio di come un indossabile può essere utilizzato anche per fini sanitari. Trattasi del primo dispositivo indossabile al mondo per la misurazione della pressione sanguigna con tecnologia oscillometrica, realizzato nella comoda forma di un orologio da polso smart.

Presentato all’ultimo CES di Las Vegas, è adesso acquistabile in Italia a 549 euro. Di base, OMRON HeartGuide offre le tipiche funzionalità di un qualsiasi smartwatch come visualizzazione e-mail, chiamate e notifiche, monitoraggio del sonno e dei livelli di attività, con rilevazione di parametri quali passi, passi aerobici, calorie bruciate e distanze percorse e tanto altro. Tuttavia, utilizza la stessa tecnologia per la rilevazione della pressione sanguigna impiegata dai dottori di tutto il mondo, a differenza degli altri wearable che con la tecnologia a sensori possono fornire solo delle stime.

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità offerte da HeartGuide utilizzandolo in associazione all’app HeartAdvisor, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.

L’applicazione aiuta gli utenti a comprendere meglio le proprie condizioni di salute e semplifica la visualizzazione e la misurazione della pressione sanguigna, dell’attività fisica, del sonno e del peso. È inoltre possibile utilizzarla per programmare promemoria per la gestione di qualsiasi istruzione terapeutica fornita dal proprio medico. Sincronizzandosi in modalità wireless anche con smartphone o tablet, HeartAdvisor tiene traccia delle letture e delle misurazioni quotidiane, che possono essere condivise in maniera semplice e immediata con il proprio medico, che avrà così ulteriori dettagli e una visione ancora più completa di tutte le misurazioni effettuate nel corso della giornata, senza necessità di organizzare appositamente una visita in studio.

HeartGuide può contenere fino a 100 letture in memoria e tutti i dati possono essere trasferiti nella nuova app mobile.