Filippo Vendrame,

Il periodo del Black Friday è già iniziato e molti negozi sia online che fisici stanno proponendo tantissimi sconti. Che sia per l’acquisto di un computer, di uno smartphone o di un prodotto per il giardinaggio, durante questo periodo di offerte si trova sempre uno sconto da qualche parte. Ma il Black Friday conviene davvero? Secondo il sito di comparazione Pagomeno, non sempre si fanno affari d’oro e quindi bisogna stare molto attenti.

Il suggerimento del sito, infatti, è quello di confrontare attentamente l’andamento dei prezzi per fare un acquisto consapevole e non sotto la spinta dell’euforia, o dell’illusione, di risparmiare. Secondo i suoi dati, infatti, durante lo scorso Black Friday si è assistito ad un declino medio del prezzo di appena lo 0,95%. Secondo l’analisi, dunque, i prodotti meno scontati sono stati i notebook che hanno registrato in media una variazione di prezzo del -0,30%; nel 19,50% dei casi il prezzo dei PC portatili era addirittura più alto. È andata un po’ meglio per smartphone e TV, un must to have tra i prodotti tecnologici da mettere sotto l’albero: il prezzo è variato in media, rispettivamente, di -1,07% e -1,43%.

Questo perché se quasi il 25% dei telefoni cellulari era scontato, con il 5% dei prodotti con uno sconto medio del 16%, il 19,17% presentava un prezzo più alto se confrontato con quello di altri giorni d’autunno. Circa una TV su tre (32,41%) è stata venduta a un prezzo più basso, di cui il 7% con uno sconto medio del 16%.

Inoltre, sempre secondo i dati di questa analisi, l’andamento dei prezzi degli auricolari, altra categoria di prodotto molto richiesta dai consumatori online, con modelli come Apple AirPods, Samsung Gear IconX, solo per citarne alcuni, è stato invece controverso. Il 6% degli auricolari era proposto con uno sconto medio del 21%, una delle percentuali più alte tra i prodotti dell’elettronica di consumo. Per contro, il 21,40% presentava un prezzo più alto, tanto che in media gli auricolari sono costati, il giorno del Black Friday 2018, quasi il 4% in più rispetto al prezzo medio registrato un altro giorno di novembre.

I prodotti più convenienti del 2018 sono stati i forni a microonde. La variazione del prezzo è stata di -4,34%, con uno sconto medio del 18% per il 6% dei prodotti proposti. Le giacche invernali da uomo, invece, con modelli come The North Face Resolve Insulated Jacket, Helly Hansen Dubliner Jacket, Napapijri Rainforest Winter Anorak, sono stati i prodotti con il maggior rincaro di prezzi, con una media quasi del 7%.

Ovviamente questo non significa che non si possano fare affari ma piuttosto che bisogna stare molto attenti. Informarsi sull’andamento dei prezzi è semplicissimo: tutti i prodotti monitorati da Pagomeno hanno la funzionalità “cronologia dei prezzi”, un grafico che consente di confrontare in maniera immediata e intuitiva lo storico dei prezzi e capire l’effettiva convenienza del prodotto al prezzo attuale, oltre a fornire una previsione futura.