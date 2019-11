Catalogo Sky e NOW TV: serie e film dicembre 2019

Matteo Tontini,

Sky e la sua piattaforma streaming NOW TV (che prende in prestito parte del catalogo del celebre broadcaster) accolgono i contenuti di dicembre 2019, tra film e serie. Val la pena sottolineare che l’esperienza definitiva è offerta da Sky Q e che gli abbonati possono usufruire anche del servizio Sky Go in base all’abbonamento sottoscritto.

Se il mese di novembre aveva regalato agli abbonati delle perle preziose, come A Star Is Born e la nuova stagione di American Horror Story, il mese di dicembre porta sul piccolo schermo Dragon Ball Super: Broly, Creed 2, Stanlio e Ollio e Boy Erased – Vite Cancellate, ma anche show televisivi come The Murders e la miniserie The Loudest Voice.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di dicembre 2019

1 dicembre

Captive State (film): Film di fantascienza in cui, in un 2019 alternativo, Chicago è soggetta alla legge marziale dopo che gli extraterrestri hanno invaso il mondo.

(serie TV): Seconda stagione della serie incentrata su un gruppo di genitori single che cercano di non farsi monopolizzare l'esistenza dal fatto di essere padri o madri.

(serie TV): Sesta stagione della serie che racconta la storia di Eddie Huang, un bambino trasferitosi nei sobborghi di Orlando con la propria famiglia che affronta il grande cambiamento di vivere in una città senza un quartiere cinese.

2 dicembre

Il Grinch (film): Film classico di Natale che racconta la storia di una solitaria creatura verde totalmente avversa alle festività.

Strike 2 (serie TV): Seconda stagione della serie poliziesca nata dalla penna di J. K. Rowling, autrice di Harry Potter.

4 dicembre

The Loudest Voice (miniserie): Show di sette episodi che racconta lo scandalo che ha coinvolto Roger Ailes, CEO di Fox News.

6 dicembre

Christmas & Co. (film): La magia delle festività giunge sulla piattaforma con una pellicola in cui Babbo Natale parte con la sua slitta alla ricerca di una cura per guarire renne ed elfi, tutti malati.

8 dicembre

Dragon Ball Super: Broly (film): Prima pellicola cinematografica basata sulla serie televisiva anime Dragon Ball Super.

Book Club – Tutto può succedere (film): Quattro donne, che da trent’anni si incontrano ogni mese per commentare la lettura di un libro, scoprono Cinquanta sfumature di grigio. Decidono così di sfruttare il romanzo per “movimentare” la loro vita….

12 dicembre

Più denso dell’acqua (film): Paige e Nathan hanno perso il figlio adolescente da un anno. Consumata dal dolore, Paige non riesce a tornare al lavoro e, per arrotondare, la famiglia decide di affittare una stanza della loro casa. Il nuovo inquilino, che all’inizio ricorda loro il figlio, rivela tuttavia un lato oscuro e minaccioso.

The Murders (serie TV): Show poliziesco di otto episodi, segue le vicende di due investigatori della omicidi che indagano su un misterioso serial killer che uccide le vittime usando la musica come mezzo distruttivo.

15 dicembre

Boy Erased – Vite Cancellate (film): Jared Eamons è un diciannovenne figlio di un commerciante di automobili e pastore battista della comunità locale in Arkansas, una cittadina dell’America rurale. Dopo aver fatto coming out con i genitori, viene costretto a partecipare a una terapia di conversione dall’omosessualità, pena l’esilio dalla famiglia e dagli amici.

16 dicembre

The Vanishing – Il mistero del faro (film): Thriller dalle atmosfere suggestive che segue la storia di tre guardiani di un faro, in servizio per sei settimane su una piccola isola al largo della Scozia.

17 dicembre

Il grande spirito (film): Un ladruncolo che ha tradito i complici durante una rapina impadronendosi del bottino si imbatte, nel corso della fuga, in un bizzarro tizio convinto di essere un nativo americano in lotta con gli yankee.

The Race – Corsa mortale (serie TV): Adam Brody in uno show di otto episodi ambientato nel mondo delle gare automobilistiche clandestine.

20 dicembre

The Promise (film): Sullo sfondo del genocidio armeno del 1915, tre persone intrecciano le loro vite in un triangolo amoroso molto pericoloso.

22 dicembre

The Children Act – Il Verdetto (film): Fiona Maye è un’eminente giudice di Londra che si trova a seguire il caso di Adam, un giovane che rifiuta di sottoporsi alla trasfusione di sangue per salvarsi la vita.

24 dicembre

Stanlio e Ollio (film): Biopic dedicato all’ultimo tour teatrale dello storico duo comico.

25 dicembre

10 giorni senza mamma (serie TV): Il giorno di Natale debutta la tragicommedia incentrata su Carlo, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, che si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie parte per una vacanza in compagnia della sorella.

26 dicembre

Creed 2 (film): Seguito del film incentrato sul leggendario lottatore Rocky Balboa che torna sul ring per allenare un giovane campione: il figlio del suo vecchio avversario, Apollo Creed.

Asterix e il Segreto della Pozione Magica (film): Secondo film dedicato ai Galli interamente realizzato in computer grafica, racconta la ricerca di un erede di Paronamix, punto di riferimento del villaggio, che possa preparare la pozione magica per dare poteri ai guerrieri.

28 dicembre

A un metro da te (film): La struggente storia di due giovani affetti da fibrosi cistica che si innamorano in ospedale e si fanno forza per seguire le terapie.

28 dicembre

Peppermint – L’Angelo della Vendetta (film): Revenge thriller che racconta la storia di una giovane madre decisa a vendicare marito e figlia dopo aver assistito al loro omicidio per mano di alcuni narcotrafficanti.