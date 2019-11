Microsoft lancia il suo Black Friday

Filippo Vendrame,

Microsoft ha lanciato il suo Black Friday con sconti che possono superare il 40% su Xbox e Surface. Trattasi di un’opportunità molto interessante per chi deve cambiare computer o per chi ha la necessità di acquistare una nuova console. Il dato più interessante e che gli sconti non riguardano solamente i prodotti già in commercio da un po’ di tempo ma anche i più recenti device appena sbarcati sul mercato.

Promozioni che toccano, dunque, anche il Surface Pro 7, l’ultimo 2-in-1 della casa di Redmond che potrà essere acquistato a partire da 799 euro. Non meno interessanti le promozioni sul Surface Laptop 3. L’ultimo laptop della casa di Redmond può essere acquistato con prezzi a partire da 999 euro. Anche in questo caso il taglio di prezzo è davvero molto interessante visto che si tratta di un prodotto uscito sul mercato da pochissime settimane. Microsoft mette in saldo pure il Surface Pro X che potrà godere di un 10% di sconto. Anche il piccolo Surface Go è tra i device messi in offerta all’interno del Black Friday di Microsoft. In questo caso, lo sconto è del 30%.

Grande offerta, invece, per il Surface Book 2. A seconda della versione scelta, il gigante del software propone risparmi che possono arrivare a 1000 euro.

E sui vecchi Surface Pro 6 e Surface Laptop 2, sconti che possono arrivare sino a 730 euro a seconda del modello scelto. Passando alle console Xbox One, Microsoft propone risparmi che possono arrivare sino a 150 euro. In promozione anche diverse giochi.

Riassumendo, un Black Friday davvero molto ricco per Microsoft. Tutti i prodotti in offerta sono disponibile all’interno del Microsoft Store Italia e non altrove.