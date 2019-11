PC con modem 5G, alleanza tra Intel e MediaTek

Luca Colantuoni,

Intel ha abbandonato il mercato dei modem 5G e ceduto la corrispondente divisione ad Apple, ma vuole continuare a supportare la diffusione di soluzioni 5G nel mercato PC. Per questo motivo, il chipmaker di Santa Clara ha sottoscritto un accordo di collaborazione con MediaTek, uno dei concorrenti di Qualcomm.

Il 2020 sarà probabilmente l’anno dei cosiddetti “PC Always On, Always Connected“, ovvero notebook sempre accesi e sempre connessi ad Internet, come avviene oggi per smartphone e tablet. Qualcomm ha progettato il SoC Snapdragon 8cx 5G che verrà integrato nei futuri notebook di Lenovo. Il sistema operativo sarà tuttavia Windows 10 ARM. L’obiettivo di Intel è invece abbinare ai suoi processori Core i modem 5G realizzati da MediaTek. Gli utenti potranno quindi acquistare notebook basati sulla versione più diffusa di Windows 10.

MediaTek offre il modem Helio M70 5G, ma nei prossimi mesi potrebbe annunciare altri modelli. Del resto i primi notebook arriveranno sul mercato all’inizio del 2021. I produttori che hanno già deciso di appoggiare l’iniziativa sono HP e Dell. La partnership prevede la definizione delle specifiche dei notebook 5G da parte di Intel (in abbinamento al programma Project Athena), mentre MediaTek si occuperà dello sviluppo e della produzione dei modem 5G.

Inoltre, Intel convaliderà l’integrazione tra hardware e software, sviluppando anche i driver per il sistema operativo. Le due aziende hanno affidato a Fibocom la realizzazione, certificazione, vendita e distribuzione dei modem in formato M.2, lo stesso utilizzato per gli SSD di fascia alta. Gregory Bryant, Executive Vice President di Intel e General Manager del Client Computing Group, ha dichiarato:

Il 5G è pronto a diffondere un nuovo livello di computing e di connettività che trasformerà il modo in cui interagiamo con il mondo. Questa partnership con MediaTek riunisce leader del settore con una profonda esperienza ingegneristica, di integrazione di sistemi e di connettività per offrire esperienze in 5G alla prossima generazione dei migliori PC al mondo.