Black Friday Kena Mobile: primo mese gratis

Anche Kena Mobile ha deciso di festeggiare il Black Friday con una promozione ad hoc davvero molto esclusiva. Sino al 2 dicembre e precisamente sino alla ricorrenza del Cyber Monday, l’operatore virtuale ha deciso di offrire il primo mese gratuito su tutte le sue opzioni tariffarie. Inoltre, il costo di attivazione e il costo della nuova SIM sono gratis. Prevista, comunque, una prima ricarica obbligatoria pari sostanzialmente all’importo del secondo mese di canone.

Dunque, di 5 euro per Kena Voce 4.99 e Kena Flash 5.99 e di 15 euro per Kena 13.99. Ricapitolando, Kena Voce 4.99 offre chiamate illimitate e 50 MB di traffico Internet a 4,99 euro al mese. Una tariffa per chi punta solo a chiamare e non a navigare. Kena Flash 5.99, invece, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 70 GB di Traffico Internet a 5,99 euro al mese. Attivabile solo dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile e da qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Ho. Mobile e degli operatori Rabona Mobile, NT Mobile e NoiTel.

Kena 13.99, infine, è una tariffa attivabile da tutti e propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 70 GB di traffico Internet a 13,99 euro al mese.

Tutte le offerte sono aperte al 4G e la velocità massima è di 30 Mbps in download e di 5,76 Mbps in upload. Si ricorda che Kena Mobile si appoggia alla rete dati di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.

Maggiori informazioni sull’offerta di Kena Mobile per il Black Friday direttamente all’interno del suo sito ufficiale.