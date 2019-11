Developer Day, Huawei investe 10 milioni in Italia

Luca Colantuoni,

Huawei ha scelto Milano per il suo primo Developer Day dedicato alle aziende e agli sviluppatori italiani. Nel corso della conferenza sono stati illustrati i vantaggi degli Huawei Mobile Services (HMS) e annunciato il piano di investimenti per 10 milioni di dollari. Il produttore cinese ha inoltre fornito dettagli sul Developer Program e sulla piattaforma Ability Gallery.

In occasione del Web Summit 2019 di Lisbona, Huawei aveva confermato il piano globale che prevede un investimento di un miliardo di dollari. Agli sviluppatori italiani sono riservati 10 milioni di dollari. Questa somma servirà per facilitare la creazione delle app con l’integrazione degli HMS. Un parte verrà corrisposta attraverso incentivi in denaro, mentre il resto attraverso attività di marketing e comunicazione con l’obiettivo di incrementare la visibilità delle app e dei servizi collegati. Il modello di business prevede una vantaggiosa suddivisione dei ricavi per il primo anno: 85% allo sviluppatore e 15% a Huawei, invece della tradizionale ripartizione 70/30.

Il Developer Program messo a punto dalla filiale italiana include: advertising e comunicazione, visibilità attraverso eventi e canali Huawei, supporto tecnico e formazione dedicati. Gli sviluppatori potranno inoltre usufruire del training center all’interno degli uffici di Milano. Il programma prevede tre livelli (Silver, Gold e Platinum), ad ognuno dei quali è riservato uno specifico investimento: fino a 100.000 dollari per la categoria Silver, fino a 300.000 dollari per la categoria Gold e oltre 300.000 dollari per la categoria Platinum. Aziende e sviluppatori che rientrano nella categoria Platinum potranno ricevere anche i dispositivi Huawei in comodato d’uso a lungo termine per test e debugging.

Gli Huawei Mobile Services includono vari servizi, tra cui AppGallery, Mobile Cloud, Temi, Video, Browser e Assistant. Huawei Ability Gallery è invece una piattaforma che collega lo smartphone a vari dispositivi (tablet, PC, smart speaker, smartwatch, auricolari e altri), fornendo numerosi servizi secondo l’approccio 1+8+N.