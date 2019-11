HONOR MagicWatch 2: smartwatch per il fitness

Filippo Vendrame,

HONOR MagicWatch 2 è ufficiale e trattasi di un nuovo smartwatch del brand cinese che punta ad offrire una serie di servizi per il monitoraggio della salute e dello sport. Un indossabile che dispone di un look accattivante e moderno che strizza l’occhio ai giovani. Dal punto di vista tecnico, questo nuovo smartwatch di Honor dispone di uno schermo touch a colori AMOLED da 1.39 pollici, tecnologie avanzate di monitoraggio della salute e del benessere, una batteria a lunga durata e quadranti personalizzabili. Inoltre, integra il nuovo SoC chipset Kirin A1 in grado di garantire buone prestazioni. HONOR MagicWatch 2 è disponibile in due misure: 46mm e 42mm.

Lo smartwatch dialoga poi con gli smartphone via Bluetooth per effettuare o ricevere chiamate e per gestire tutta una serie di notifiche. È inoltre semplice accedere ad app incorporate come il Meteo, Alarm, Timer, Find My Phone e molte altre. Inoltre, grazie a 4 GB di spazio disco, è possibile caricare sino a 500 brani musicali che potranno essere ascoltati collegando un auricolare Bluetooth all’indossabile senza portarsi dietro lo smartphone.

Come anticipato, HONOR MagicWatch 2 punta molto sulle sue funzionalità legate alla salute ed allo sport. Questo indossabile dispone di 15 modalità fitness orientate al raggiungimento di obiettivi, 8 per sport outdoor e 7 indoor: dalla corsa all’aperto, all’arrampicata e il triathlon fino al nuoto, l’allenamento a corpo libero e con attrezzi e molto altro. Presenti pure 13 allenamenti di corsa indoor e outdoor, dal livello base a quello avanzato. HONOR MagicWatch 2 è inoltre dotato di un pace-setter virtuale con strumenti attivabili in tempo reale per permettere di migliorare l’allenamento seguendo i propri ritmi.

Grazie alla presenza della tecnologia HUAWEI TruSleep 2.0, HONOR MagicWatch 2 può riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornire più di 200 consigli su misura sulla base delle proprie abitudini, volti a migliorare la qualità del riposo. Questo indossabile è pure in grado di rilevare il livello di stress in situazioni di tensione, mostrando degli esercizi di respirazione da seguire per ottenere un po’ di tranquillità con il supporto della tecnologia HUAWEI TruRelax.

Grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen, HONOR MagicWatch 2 può tenere d’occhio il battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali. Grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri, MagicWatch 2 riesce a monitorare in maniera efficiente il battito cardiaco anche sott’acqua. Tutti i dati di salute personali possono essere sincronizzati con lo smartphone, pre-installando l’app HUAWEI Health per tenere traccia dei risultati. Autonomia sino a 14 giorni. HONOR MagicWatch 2 sarà disponibile prossimamente nei mercati principali, compreso quello italiano.