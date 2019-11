Microsoft Surface Laptop 3 e Pro X: nuovi firmware

Filippo Vendrame,

Microsoft ha avviato la distribuzione di nuovi firmware per i Surface Laptop 3 e il Surface Pro X. Buone notizie, dunque, per tutti coloro che hanno acquistato questi computer Windows 10 da poco usciti sul mercato. Infatti, questi nuovi firmware apportano diverse migliorie grazie all’introduzione di nuovi driver. Microsoft segnala che è necessario che i computer dispongano almeno di Windows 10 1903 per poter ricevere questi aggiornamenti.

La distribuzione è già iniziata ed avviene attraverso il consueto canale di Windows Update. Tuttavia, il rollout avviene come di consuetudine progressivamente. Questo significa che non tutti potrebbero trovarlo subito. L’attesa, comunque, non dovrebbe essere lunga. Vista la mole di novità, il suggerimento è quello di aggiornare il prima possibile in quanto l’esperienza d’uso dovrebbe migliorare sensibilmente.

Per quanto concerne il Surface Laptop 3, il nuovo firmware è disponibile sia per il modello Intel che per quello AMD. Il change log per entrambe le versioni è davvero molto vasto e va a toccare diverse aree del computer: dall’audio, alla tastiera, passando per il wireless. Aggiornamenti che migliorano la stabilità del sistema e le funzionalità di alcune periferiche.

Altrettanto interessante il change log del Surface Pro X dove si notano nuovi driver per la GPU, per il Bluetooth, per la scheda di rete e per altri elementi del 2-in-1 basato sulla piattaforma ARM.

Questi rilasci sono un esempio di come Microsoft curi in maniera molto attenta lo sviluppo dei suoi dispositivi in modo tale da poter offrire agli utenti sempre la migliore esperienza d’uso possibile.

I più curiosi possono studiare i completi change log all’interno delle pagine di supporto del sito ufficiale di Microsoft.