Black Friday PosteMobile: torna CREAMI WOW Weekend

Filippo Vendrame,

L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di festeggiare il Black Friday riproponendo l’offerta speciale CREAMI WOW Weekend. Questa tariffa potrà essere attivata solo online entro e non oltre il primo dicembre salvo proroghe. Questa promozione è valida solamente per i nuovi clienti che attiveranno una nuova SIM anche senza obbligo di portabilità del loro numero.

Entrando nei dettagli, CREAMI WOW Weekend offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 10 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 4,99 euro al mese al posto dei classici 10 euro. La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. La spedizione della SIM è gratuita. E’ possibile verificare in qualsiasi momento il traffico residuo sulla propria Area Personale, su App PosteMobile o chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese lo stesso giorno.

E’ possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dalla propria offerta nazionale, anche per il traffico effettuato in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea. Per la navigazione Internet, il quantitativo di GB disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale. In questo caso trattasi 1,81 GB.

Si ricorda che PosteMobile si appoggia alla rete di Wind per erogare i suoi servizi voce e dati. La velocità massima di connessione in 4G è 150 Mbps e in 3G è fino a 42 Mbps. Maggiori informazioni della promozione direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.