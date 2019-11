Black Friday Wind: offerte e sconti

Filippo Vendrame,

Il Black Friday è sbarcato anche da Wind, brand di Wind Tre, con tante offerte e sconti. L’operatore arancione ha, infatti, lanciato la promozione “Black Week” con tanto di pagina dedicata in cui sono presenti tutte le offerte. Entrando nel dettaglio, aderendo online all’offerta di rete fissa “Super Fibra” con lo smart speaker Echo Dot, i clienti andranno a pagare 26,98 euro al mese al posto di 31,98 euro.

Chi si recherà in un negozio Wind potrà approfittare dell’offerta Wind Black Pack che prevede uno smartphone incluso, chiamate illimitate e 50 GB 4G al posto dei canonici 30 GB. Il tutto con in regalo gli auricolari wireless SBS. Chi attiverà online Wind Black Pack, invece, potrà contare sulla medesima promozione ma con l’attivazione gratuita al posto degli auricolari. Le offerte Wind Black Pack sono dedicate solamente ai nuovi clienti.

Per chi fosse già cliente Wind, invece, è disponibile Wind Black Shopping che permette di ottenere sconti sino a 300 euro per l’acquisto di un nuovo smartphone in un’unica soluzione presso i suoi negozi ufficiali.

Opportunità decisamente molto interessanti. Inoltre, anche se non specificato, è possibile che per il 29 novembre, data effettiva della ricorrenza del Black Friday, possa arrivare qualche altra sorpresa.

Tutti i dettagli delle offerte, dei piani tariffari correlati e dei requisiti sono disponibili all’interno della pagina dedicata di questa promozione presente sul sito ufficiale di Wind.