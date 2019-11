Black Friday 2019, robot aspirapolvere in offerta

Candido Romano,

Durante il Black Friday 2019 su Amazon fioccano le offerte, anche per per una categoria molto amata da chi vuole perdere meno tempo possibile con le pulizie in casa: i robot aspirapolvere. Oggi 29 novembre è sicuramente il giorno migliore per comprarne uno, soprattutto per chi cerca dei forti sconti su questi oggetti tecnologici molto richiesti di marche come Neato, iRobot, Rowenta, Ariete e molte altre.

Su Amazon sono infatti diversi i prodotti in offerta per questo venerdì di affari. Le offerte saranno disponibili esclusivamente durante la giornata di oggi, ovviamente tutti i prezzi sono soggetti a variazioni.

Finito il Black Friday il prossimo 2 dicembre sarà la volta del Cyber Monday, con offerte legate soprattutto all’elettronica di consumo. Ecco quindi una carrellata delle migliori offerte sui robot aspirapolvere.

Amazon Black Friday 2019, offerte robot aspirapolvere

Neato Robotics D750 Premium Pet Edition: un robot aspirapolvere offerto con uno sconto del 50%, al prezzo di 449 euro. Compatibile con Alexa, arriva con una stazione di ricarica, si connette al Wi-Fi e ha un’autonomia di 12 minuti.

Samsung POWERbot VR7000: un aspirapolvere robot a 289 euro con sistema di aspirazione CycloneForce e sensore ottimizzato FullView 2.0, che riconosce ed evita anche gli ostacoli piccoli.

iRobot Roomba 960: ha un sistema di pulizia con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, adatto anche a pavimenti e tappeti, colore argento a 399 euro con uno sconto del 33%. Della stessa marca c’è anche il modello Roomba 671.

ECOVACS DEEBOT OZMO 950: offerto a 449 euro, ha tre livelli di aspirazione, un nuovo motore potente e lunga durata della batteria. Della stessa marca c’è in offerta anche il modello DEEBOT OZMO 930, un lavapavimenti.

Ariete 2718 Xclean: offerto a 109,99 euro, questo robot aspirapolvere ha un’autonomia di 1,5 ore, capacità di 300 ml ed è ben recensito su Amazon.

Hoover Kyros RBT001: ancora più economico, questo modello costa ora 79,90 euro. Ha un’autonomia di 90 minuti, sistema di navigazione AAI e 4 programmi di pulizia.