Black Friday Amazon 2019, cuffie in offerta

Candido Romano,

Inizia ufficialmente il Black Friday 2019 su Amazon oggi 29 novembre, con grandi sconti su tantissimi prodotti, tra cui le cuffie dei grandi marchi.

Dalle cuffie in-ear a quelle sovraurali, l’Amazon Black Friday è il giorno migliore per fare acquisti. Dalle cuffie Sony a Jabra, passando per House of Marley, Audio Technica a Bang & Olufsen, ci sono offerte su cuffie di tutti i tipi, anche con cancellazione attiva del rumore.

Il 2 dicembre invece inizierà il Cyber Monday, in cui si vedranno offerte legate soprattutto all’elettronica di consumo. Ecco quindi una carrellata delle migliori offerte sulle cuffie su Amazon per questo Black Friday 2019.

Amazon Black Friday 2019, cuffie in offerta

Bang & Olufsen Beoplay H4: sono delle cuffie wireless sovrauricolari di ottima qualità, che garantiscono fino a 19 ore di durata della batteria con Bluetooth. In sconto del 39% al prezzo di 169 euro, sia in colorazione nera che grigia. Dello stesso brand ci sono in offerta anche le Beoplay H9i a 269 euro e gli auricolari Bluetooth Beoplay E8 Premium a 139 euro.

House of Marley Positive Vibration 2: solo 38,99 euro per queste cuffie Bluetooth pieghevoli con microfono, 10 ore di riproduzione e cavo in tessuto, disponibile in offerta in varie colorazioni.

JBL E45BT: grosso conto anche per queste cuffie wireless JBL, che vengono vendute a 49,99 euro. La batteria interna si carica in sole due ore e garantisce 16 ore di riproduzione.

Jabra Elite 65t Active: sono auricolari Bluetooth, la terza generazione di questo modello progettate per musica wireless, chiamate e sport. Dotate di quattro microfoni, equalizzatore avanzato e 15 ore di riproduzione. Sono in offerta in varie colorazioni a 123,99 euro. Di Jabra sono in sconto anche le cuffie Elite 85h.

Jaybird X4: sono auricolari wireless con microfono, impermeabili (IPX7) per correre in qualsiasi condizione meteorologica. In offerta costano 74,99 euro.

Sony WH-CH700N: cuffie wireless con riduzione digitale del rumore e ascolto prolungato fino a 35 ore, in offerta a 89 euro in varie colorazioni. Da segnalare anche le ottime Sony WH-L600 e Sony WH-XB900N, rispettivamente in sconto a 149 euro (-40% e 169 euro).

Audio Technica ATH-M50XGM: si tratta di cuffie monitor professionali con il 36% di sconto, costano 99,99 euro.