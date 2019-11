Black Friday Amazon 2019, sconti fitness tracker

Filippo Vendrame,

Il grande giorno del Black Friday di Amazon è arrivato. Dopo una settimana di grandi offerte grazie all’inizializzava Black Friday Week i cui sconti sono ancora validi, il colosso dell’ecommerce oggi proporrà tantissime nuove promozioni che permetteranno di acquistare migliaia di prodotti in saldo. Accanto alle nuove offerte odierne, Amazon lancerà pure promozioni valide solamente per un breve lasso di tempo.

Black Friday Amazon

Tutte le offerte

Proprio per questo è sempre importante tenere sotto controllo la pagina delle offerte per non lasciarsi sfuggire nessuna possibilità di risparmio.

Tra i prodotti sicuramente che saranno tra i più gettonati ci saranno i fitness tracker e tutti gli indossabili per lo sport. Trattasi di prodotti che permettono di tenere sotto controllo l’attività fisica e i parametri del corpo, riversando quanto rilevato all’interno di un’app accessibile attraverso uno smartphone iOS o Android.

Prodotti che grazie al Black Friday di Amazon diventano ancora più appetibili grazie a questi consistenti sconti. Ecco quindi una selezione delle migliori offerte sui fitness tracker.

Black Friday Amazon 2019: offerte fitness tracker

Polar Vantage M, Sportwatch per Allenamenti Multisport, Corsa e Nuoto, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato. Prezzo di 169,90 euro. (Acquista su Amazon) Polar Vantage V, Sportwatch per Allenamenti Multisport e Triathlon, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato. Prezzo di 299,90 euro. (Acquista su Amazon) Suunto Ambit3 Peak. Prezzo di 199,90 euro. (Acquista su Amazon) Suunto Spartan Sport Wrist HR. Prezzo di 199,90 euro. (Acquista su Amazon) Arbily Fitness Tracker – Impermeabile IP68 con Cardiofrequenzimetro – Pedometro – Contapassi – Monitoraggio del Sonno – Cronometro. Prezzo di 31,99 euro. (Acquista su Amazon)

Si evidenzia che Amazon potrebbe modificare i prezzi senza preavviso.