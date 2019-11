Black Friday Amazon 2019, offerte giochi e console

Matteo Tontini,

Il Black Friday 2019 è finalmente arrivato e, anche in Italia, sono tantissimi gli utenti che si gettano a capofitto sui rivenditori online per approfittare degli sconti. Tra i maggiori retailer c’è Amazon, che anche quest’anno piazza una quantità industriale di offerte sui propri prodotti in vendita.

In molti potrebbero sfruttare questo Venerdì Nero per comprare un nuovo computer, altri potrebbero invece rinnovare il proprio smartphone visti i prezzi convenienti. C’è anche chi sfoglia le pagine di Amazon alla ricerca di qualche videogioco con cui dilettarsi dopo una giornata di lavoro o di studio.

Black Friday Amazon

Tutte le offerte

Sono tantissimi i giochi in offerta e spaziano tra tutti i generi: dagli sportivi agli sparatutto, passando per gli action adventure.

Giochi su Amazon, le offerte

Di seguito è possibile consultare una selezione delle migliori offerte sui videogiochi disponibili su Amazon:

FIFA 20 (47,99 euro) – Gli appassionati del calcio giocato possono sfruttare il Black Friday 2019 per acquistare il nuovo gioco di EA Sports: come ogni anno, FIFA offre una simulazione realistica, con tante licenze; in più, con questo nuovo appuntamento introduce la modalità Volta, accogliendo anche le partitelle nei campetti da strada.

(47,99 euro) – Gli appassionati del calcio giocato possono sfruttare il Black Friday 2019 per acquistare il nuovo gioco di EA Sports: come ogni anno, FIFA offre una simulazione realistica, con tante licenze; in più, con questo nuovo appuntamento introduce la modalità Volta, accogliendo anche le partitelle nei campetti da strada. Call of Duty: Modern Warfare (54,99 euro) – Il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision riporta la narrazione ai giorni odierni, una scelta accolta positivamente dai fan. Un titolo che, come sempre, getta le basi su un comparto multiplayer profondo e in grado di garantire agli utenti divertimento e decine di ore di intrattenimento.

(54,99 euro) – Il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision riporta la narrazione ai giorni odierni, una scelta accolta positivamente dai fan. Un titolo che, come sempre, getta le basi su un comparto multiplayer profondo e in grado di garantire agli utenti divertimento e decine di ore di intrattenimento. Marvel’s Spider-Man (19,99 euro) – L’esclusiva PlayStation 4 dedicata al supereroe funambolo è disponibile a un prezzo che potrebbe ingolosire moltissimi giocatori. L’action adventure consente agli utenti di vestire i panni dell’Uomo Ragno e lanciarsi tra i grattacieli di Manhattan per combattere la criminalità.

(19,99 euro) – L’esclusiva PlayStation 4 dedicata al supereroe funambolo è disponibile a un prezzo che potrebbe ingolosire moltissimi giocatori. L’action adventure consente agli utenti di vestire i panni dell’Uomo Ragno e lanciarsi tra i grattacieli di Manhattan per combattere la criminalità. The Witcher III – Game Of The Year (19,99 euro) – Uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi anni, il terzo capitolo dedicato allo Strigo catapulta i giocatori in un vasto open world fantasy, pieno di minacciose creature e missioni da intraprendere. L’acquisto ideale per prepararsi alla serie TV omonima, su Netflix a dicembre. La versione definitiva per Nintendo Switch, invece, viene 39,99 euro.

(19,99 euro) – Uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi anni, il terzo capitolo dedicato allo Strigo catapulta i giocatori in un vasto open world fantasy, pieno di minacciose creature e missioni da intraprendere. L’acquisto ideale per prepararsi alla serie TV omonima, su Netflix a dicembre. La versione definitiva per Nintendo Switch, invece, viene 39,99 euro. Switch Lite (189 euro) – Chiunque stia pensando di acquistare la nuova console portatile di Nintendo, potrebbe approfittare di questa giornata di sconti per risparmiare ben 30 euro sul prezzo di listino.