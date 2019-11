Black Friday Amazon 2019, offerte su Smart TV

Candido Romano,

Il Black Friday 2019 su Amazon è ufficialmente partito. Oggi 29 novembre è il giorno migliore per fare acquisti, soprattutto per chi cerca delle offerte sulle Smart TV 4K o Full HD di tutti i tipi.

Su Amazon sono infatti diversi i prodotti in sconto per questo venerdì di affari. Molte delle offerte saranno disponibili esclusivamente durante la giornata di oggi, mentre altre si prolungheranno fino al 2 dicembre. Ovviamente tutti i prezzi sono soggetti a variazioni.

Proprio il 2 dicembre sarà la volta del Cyber Monday, in cui si vedranno offerte legate soprattutto all’elettronica di consumo. Ecco quindi una carrellata delle migliori Smart TV in offerta su Amazon per questo Black Friday 2019.

Amazon Black Friday 2019, offerte Smart TV

Samsung QE49Q64RATXZT e Samsung QE55Q64RATXZT: si tratta della versione da 49 e 55 pollici del modello Q6 di Samsung, cioè quello base della serie QLED, che si caratterizzano per una migliore luminosità e riproduzione dei colori. Sono in fortissimo sconto, rispettivamente del 47% e 55%, al prezzo di 529 euro e 579 euro.

Samsung QE55LS03RAUXZT e Samsung QE65LS03RAUXZT: questi due modelli rappresentano invece la serie The Frame, cioè le “TV che sembrano dei quadri”, dato che hanno le cornici intercambiabili e funzioni particolari per mostrare opere d’arte, tanto da poter essere appese anche al muro. Gli sconti sono rispettivamente del 20% e del 27%, offerte al prezzo di 999 euro e 1599 euro.

Samsung UE43RU7450UXZT e Samsung UE50RU7450UXZT: sono rispettivamente i modelli da 43 pollici e da 50 pollici della serie 7450 di Samsung. Sono offerti con uno sconto rispettivamente del 27% e del 28% al prezzo di 329 euro e 379 euro.

Sony KD43XG8196: una Smart TV 4K di Sony da 43 pollici che comprende l’HDR, il processore 4K X-Reality PRO, sistema operativo Android TV che migliora le immagini e un display con colori più vivi. Lo sconto è del 38%, costa 499 euro.

LG OLED55B9 e LG OLED65B9 + SL5Y Wireless: sono la versione da 55 e 65 pollici del modello base delle TV OLED 2019 di LG, il B9, tutte e due offerte con una soundbar wireless aggiuntiva dotata anche di subwoofer. In particolare la versione da 55 pollici ha uno sconto del 24% e costa 1299 euro. Quella da 65 pollici è scontata del 17% e viene venduta a 1899 euro.

Philips 65OLED754: un altro modello OLED, questa volta da Philips, dotato anche di tecnologia ambilight, cioè le luci LED che seguono l’andamento delle immagini posizionate dietro al televisore. Risoluzione 4K, processore Philips P5 e audio dettagliato grazie a woofer e tweeter integrati, offerta col 32% di sconto a 1499 euro.

Sony KD65XG7005: una ottima TV Sony con HDR da 65 pollici, con uno sconto del 21% al costo di 789 euro.