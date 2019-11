Black Friday Amazon 2019, offerte powerbank

Matteo Tontini,

Il Black Friday 2019 è l’occasione perfetta per effettuare acquisti risparmiando. È possibile comprare a prezzi stracciati elettrodomestici, smart speaker, televisori, computer e persino videogiochi. Coloro che fanno un uso smodato dello smartphone e hanno sempre paura che la batteria li abbandoni da un momento all’altro, possono sfruttare questo venerdì di sconti per mettere le mani su qualche powerbank in offerta. La tradizione americana, negli ultimi anni, si è d’altro canto diffusa a macchia d’olio anche in Italia e sono molte le persone che aspettano il Venerdì Nero per togliersi sfizi risparmiando qualcosa sul prezzo di listino.

Amazon può ovviamente essere una vetrina interessante da cui attingere in occasioni come queste, permettendo agli utenti di sfogliare il catalogo per scoprire i powerbank a prezzi più appetibili. Sono diversi quelli in sconto durante questo Black Friday 2019 e variano in base a marchi e potenza.

Migliori powerbank, le offerte su Amazon

Di seguito è possibile dare un’occhiata a una selezione delle migliori offerte disponibili:

Duracell Powerbank 6.700 mAh (22,40 euro) – Compatibile con la maggior parte dei marchi, tra cui Samsung, Apple, Huawei, Honor, OnePlus e Google Pixel, si tratta di un device in grado di garantire circa 48 ore di tempo in più di telefonate o navigazione internet.

(22,40 euro) – Compatibile con la maggior parte dei marchi, tra cui Samsung, Apple, Huawei, Honor, OnePlus e Google Pixel, si tratta di un device in grado di garantire circa 48 ore di tempo in più di telefonate o navigazione internet. Anker PowerCore 13000 (21,99 euro) – Successore del già ottimo Anker PowerCore 10400, mantiene le stesse dimensioni del modello precedente ma offre una potenza maggiore, in grado di ricaricare tre volte un iPhone X. Grazie alle tecnologie Anker PowerIQ e VoltageBoost, garantisce una ricarica rapidissima dello smartphone.

(21,99 euro) – Successore del già ottimo Anker PowerCore 10400, mantiene le stesse dimensioni del modello precedente ma offre una potenza maggiore, in grado di ricaricare tre volte un iPhone X. Grazie alle tecnologie Anker PowerIQ e VoltageBoost, garantisce una ricarica rapidissima dello smartphone. Anker PowerCore 10000 (16,99 euro) – Stesse funzioni del powerbank sopra elencate, ma potenza inferiore. Questo modello, nonostante la sua taglia ridotta, può offrire tre ricariche e mezzo a un iPhone 8.

(16,99 euro) – Stesse funzioni del powerbank sopra elencate, ma potenza inferiore. Questo modello, nonostante la sua taglia ridotta, può offrire tre ricariche e mezzo a un iPhone 8. PowerLocus Caricabatterie Solare 12000mAh (22,49 euro) – Un powerbank che consente di ricaricare il proprio smartphone sfruttando l’energia solare, grazie a quattro pannelli ripiegabili. Una soluzione eccellente per rivitalizzare la batteria del proprio dispositivo quando si svolgono attività all’aperto (peraltro offre una compatibilità universale, quindi supporta la maggior parte dei brand).

(22,49 euro) – Un powerbank che consente di ricaricare il proprio smartphone sfruttando l’energia solare, grazie a quattro pannelli ripiegabili. Una soluzione eccellente per rivitalizzare la batteria del proprio dispositivo quando si svolgono attività all’aperto (peraltro offre una compatibilità universale, quindi supporta la maggior parte dei brand). AUKEY USB C Powerbank 10000mAh (16,99 euro) – Grande potenza e design elegante si uniscono in questo accessorio in grado di ricaricare completamente un iPhone XS per tre volte. Protegge gli smartphone da sovraccarico e surriscaldamento.