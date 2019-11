Black Friday Amazon 2019: sconti software

Filippo Vendrame,

I grandi sconti del Black Friday di Amazon sono arrivati. Durante tutta la giornata della ricorrenza del venerdì nero dello shopping, i clienti del gigante dell’ecommerce potranno approfittare di migliaia di sconti su tantissimi prodotti che si affiancheranno a quelli ancora validi del Black Friday Week. Accanto alle proposte in saldo di oggi, Amazon lancerà ciclicamente altre offerte valide, però, solamente per poche ore.

Black Friday Amazon

Tutte le offerte

Proprio per questo, il suggerimento è quello di non perdere mai d’occhio la vetrina degli sconti per non lasciarsi sfuggire alcun affare.

Tra i prodotti in saldo per la giornata del Black Friday ci sono diverse suite software ed in particolare Antivirus e il pacchetto Office 365. Visti i risparmi, trattasi di una ghiotta opportunità per acquistare una nuova difesa per il proprio computer o la migliore suite per la produttività sul mercato, risparmiando cifre molto importanti.

Ecco quindi cosa propone oggi in offerta Amazon nella categoria software.

Black Friday Amazon 2019: Office 365 e antivirus in sconto

Norton 360 Deluxe 2020 Antivirus Software per 5 Dispositivi e 15 mesi di Abbonamento. Prezzo di 24,47 euro. (Acquista su Amazon)

Software per 5 Dispositivi e 15 mesi di Abbonamento. Prezzo di 24,47 euro. (Acquista su Amazon) Norton 360 Standard 2020 Antivirus Software per 1 Dispositivo e 1 Anno di Abbonamento con Rinnovo Automatico. Prezzo di 16,97 euro. (Acquista su Amazon)

Software per 1 Dispositivo e 1 Anno di Abbonamento con Rinnovo Automatico. Prezzo di 16,97 euro. (Acquista su Amazon) Norton Security Deluxe 3.0 – 5 dispositivi. Prezzo di 20,97 euro. (Acquista su Amazon)

– 5 dispositivi. Prezzo di 20,97 euro. (Acquista su Amazon) Microsoft Office 365 Home – fino a 6 persone – 1 abbonamento annuale. Prezzo di 52,49 euro. (Acquista su Amazon)

Si evidenzia che Amazon potrebbe cambiare i prezzi senza preavviso.