Black Friday Amazon 2019: smartwatch in offerta

Candido Romano,

Il Black Friday 2019 su Amazon è finalmente partite. Ci sono diverse offerte anche sugli smartwatch di tutti i tipi, che partono oggi 29 novembre, ma che saranno attive anche nei giorni successivi, fino al 2 dicembre. Ovviamente tutti i prezzi sono soggetti a variazioni.

Proprio il 2 dicembre sarà poi la volta del Cyber Monday, in cui si vedranno offerte legate soprattutto all’elettronica di consumo. Ecco quindi una carrellata delle migliori smartwatch in offerta su Amazon per questo Black Friday 2019.

Amazon Black Friday 2019, offerte smartwatch

Ticwatch C2: uno smartwatch classico per donna con Wear OS di Google, impermeabile al prezzo di 139,99 euro. Dello stesso brand c’è anche il modello E2 a 111,99 euro.

Ticwatch PRO: salendo di prezzo c’è questo modello dotato di sensore di frequenza cardiaca, Android Wear, GPS ed NFC a 174,99 euro.

Ticwatch S2: ancora smartwatch di questa marca, un modello dotato di display Touch da 1.39 pollici AMOLED, Wear OS in colorazione bianca a 125,99 euro.

Vigorun Smartwatch: scendendo decisamente di prezzo c’è questo modello impermeabile con cardiofrequenzimetro e ben recensito su Amazon al prezzo di 29,99 euro.

Verpro Smartwatch: un altro modello economico impermeabile adatto sia per un uomo che per na donna a 37,25 euro.

Vicsainteck Smartwatch: anche questo modello è ben recensito su Amazon, fa da fitness tracker, ha uno schermo da 1,4 pollici a colori ed ha un grado di impermeabilità IP68. Venduto a 35,80 euro.

Willful Smartwatch: davvero economico e vuole assomigliare all’Apple Watch (ovviamente dimenticatevi di avere la stessa qualità a questo prezzo. Ha uno slot per le SIM card, si collega poi tramite Bluetooth per effettuare chiamate, ricevere notifiche ed SMS. Viene venduto in offerta al prezzo di 24,99 euro.