Black Friday Amazon 2019, tablet in offerta

Amazon ha già offerto sconti su alcuni tablet, tra cui i suoi Fire 7 e Fire HD 8, durante la settimana che porta al Black Friday. Oggi gli utenti avranno la possibilità di acquistare a prezzi inferiori i modelli di Huawei, Lenovo e Microsoft. Il numero è piuttosto ridotto, in quanto questa categoria di prodotti ha sempre meno appeal tra i consumatori.

In questo articolo verranno elencate solo le offerte più interessanti disponibili durante la giornata del Black Friday. Amazon proporrà altre offerte durante il Cyber Monday (2 dicembre), alle quali verrà dedicato un articolo a parte. Come sempre il consiglio è quello di procedere rapidamente all’acquisto perché il numero di unità potrebbe essere limitato. Inoltre durante le 24 ore si può verificare un’oscillazione dei prezzi, solitamente verso l’alto (anche se l’incremento è minimo). I nuovi iscritti ad Amazon possono usufruire della spedizione gratuita sul primo ordine.

Tablet in offerta (solo 29 novembre)

Lenovo Tab E10 (Nero): 89,90 euro

Huawei MediaPad T3 10 (32 GB, WiFi, Grigio): 119,90 euro

Huawei MediaPad T5 10 (64 GB, LTE, Nero): 199,90 euro

Microsoft Surface Go (8GB+128GB, LTE, Grigio): 579,90 euro

Lenovo Tab M10 (Nero): xx,xx euro (dalle ore 12:00)*

*Offerta WOW con durata limitata e fino ad esaurimento scorte.

Come si può facilmente intuire, Amazon non offre molti tablet a prezzi scontati, almeno quelli dei principali produttori. Durante il Black Friday potrebbero però apparire altri modelli, eventualmente in “offerta lampo”. In questo caso verranno aggiunti all’elenco, specificando la scadenza. Ulteriori tablet potrebbero essere disponibili nel corso del fine settimana, prima del Cyber Monday (2 dicembre).