Black Friday Amazon, gli sconti non sono finiti

Filippo Vendrame,

Concluso il Black Friday, gli sconti di Amazon non sono certamente terminati. In attesa di festeggiare il Cyber Monday con una nuova tornata di offerte davvero speciali, per tutto questo weekend il colosso dell’ecommerce continuerà ad offrire tante proposte in saldo su molteplici prodotti tra smartphone, computer, televisori e molto altro, pure in ambito non tech grazie alla promozione “Cyber Monday Weekend“. Proposte valide per tutta la giornata, altre solo per un breve periodo.

Offerte Amazon

Tutte le offerte

Vista la moltitudine delle offerte, il suggerimento è sempre quello di visionare con attenzione la vetrina delle promozioni per non perdere alcuna possibilità di risparmio.

Per chi non avesse ancora approfittato degli sconti di Amazon per questo periodo, ecco una sintesi di alcuni dei migliori prodotti che si possono ancora acquistare in offerta.

Se si sta cercando uno smart speaker per entrare nel mondo di Alexa, è possibile trovare in sconto i seguenti prodotti:

Se l’obiettivo è, invece, un nuovo televisore, Amazon propone in saldo ancora diversi modelli come:

Samsung UE55RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD a 449 euro. (Acquista su Amazon)

a 449 euro. (Acquista su Amazon) Sony KD55XG7005, TV Smart da 55″, 4K Ultra HD a 599 euro. (Acquista su Amazon)

a 599 euro. (Acquista su Amazon) Samsung UE49LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 49″ a 629 euro. (Acquista su Amazon)

Se si sta cercando una nuova fotocamera per immortalare le prossime festività natalizie, tra gli sconti si evidenziano:

Nikon Coolpix A1000 Fotocamera digitale compatta a 349 euro. (Acquista su Amazon)

a 349 euro. (Acquista su Amazon) Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame a 699 euro. (Acquista su Amazon)

a 699 euro. (Acquista su Amazon) Sony FDR-X3000RFDI Action Camera 4K a 299 euro. (Acquista su Amazon)

Si evidenzia che Amazon potrebbe modificare i prezzi senza preavviso.