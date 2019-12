Filippo Vendrame,

Il Cyber Monday di Amazon è un’ulteriore ghiotta opportunità di poter risparmiare cifre importanti sull’acquisto di molti prodotti. Ancora per la giornata di oggi, infatti, i clienti del gigante dell’ecommerce potranno trovare migliaia di offerte, alcune valide per tutto il giorno, altre solo per poche ore.

Ecco perché è importante tenere sempre sotto controllo la vetrina delle offerte per non perdere alcuna possibilità di sconto. Tra i prodotti che sicuramente fanno più gola grazie agli sconti sono i robot aspirapolvere.

Trattasi di dispositivi per le pulizie domestiche che le persone amano particolarmente in quanto automatizzano la pulizia quotidiana. Grazie ad una serie di sensori riescono a muoversi agevolmente all’interno delle case, evitando gli ostacoli e procedendo alla pulizia di ogni angolo. I modelli più sofisticati addirittura dispongono di una gestione remota via smartphone e di un sistema che può mappare ogni stanza dell’abitazione.

Ecco quindi una selezione dei migliori robot aspirapolvere che si possono acquistare con gli sconti di Amazon per il Cyber Monday.

Cyber Monday Amazon 2019: aspirapolvere robot in offerta

Neato Botvac D750 Connected Premium Pet Edition: per questa ultima versione il sistema di spazzole Neato è ancora più ampio e versatile, include spazzole progettate proprio per raccogliere più peli possibili e su ogni tipologia di pavimento. La funzionalità della pulizia programmata tramite la app Neato permette di pianificare un’aspirazione quotidiana per una maggiore pulizia della casa. Le “No-Go Lines” fanno sì che il robot possa pulire evitando i giocattoli preferiti o la cuccia del proprio cane. Prezzo di 379,99 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

ECOVACS Robotics DEEBOT 605: dotato di un serbatoio dell’acqua da 0,3L, questo robot aspirapolvere 2 in 1 passa dalla modalità aspirazione a quella lavaggio. E’ in grado di pulire anche le macchie di acqua sul pavimento. Ideale per la pulizia di superfici dure, soprattutto pavimenti in legno e piastrellati. Prezzo di 159,98 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

ECOVACS DEEBOT 715: dispone della tecnologia di navigazione Smart Navi 2.0 sviluppata per garantire massima efficienza nel percorso di pulizia. Grazie ad un’esclusiva telecamera, combinata con l’avanzato algoritmo grafico SLAM, la tecnologia di navigazione Smart Navi 2.0 permette al DEEBOT di orientarsi per la casa e pulire tutte le stanze seguendo un percorso di pulizia sistematico per evitare di pulire più volte o dimenticare alcune aree. Prezzo di 198,98 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

ECOVACS Robotics DEEBOT 502: dispone di un sistema di pulizia profonda trifase. Dotato di due spazzole laterali e una spazzola principale a V, questo robot intelligente spazza, solleva e aspira in un solo passaggio, soprattutto sui tappeti. La modalità di potenza Max, che permette l’aumento della potenza di aspirazione fino a raddoppiare, è la ciliegina sulla torta per una pulizia profonda. Capelli lunghi e peli di animale vengono aspirati facilmente e completamente. Prezzo di 134,98 euro. (Acquista in sconto su Amazon)