Cyber Monday Amazon 2019: offerte antivirus

Filippo Vendrame,

Il Cyber Monday di Amazon è arrivato. Trattasi di una speciale ricorrenza dedicata esclusivamente agli sconti online. Questo significa che ancora per la giornata di oggi gli utenti potranno approfittare di migliaia di sconti su prodotti di tutti i tipi, tech e non tech. Ci saranno offerte valide per l’intera giornata odierna e altre solo per poche ore. Il suggerimento, come sempre, è quello di prestare attenzione alla vetrina delle offerte per non perdere mai alcuna possibilità di risparmio.

Tra i prodotti in offerta si segnalano alcuni antivirus, suite software sempre importanti per proteggere adeguatamente il proprio computer.

Grazie al Cyber Monday di Amazon, dunque, questi prodotti diventano ancora più convenienti. Ecco quindi una selezione dei software antivirus in sconto.

Cyber Monday Amazon 2019: antivirus in sconto

Norton 360 Premium 2020 Antivirus Software per 10 Dispositivi e 1 Anno di Abbonamento. Prezzo di 33,97 euro. (Acquista su Amazon)

Norton Antivirus Plus 2020 Antivirus Software per 1 Dispositivo e 1 Anno di Abbonamento. Prezzo di 12,97 euro. (Acquista su Amazon)

Norton Security Premium Antivirus Software 2019 | 10 Dispositivi (Licenza di 1 anno). Prezzo di 32,97 euro. (Acquista su Amazon)

Si ricorda che Amazon potrebbe variare i prezzi senza preavviso.