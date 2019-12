Cyber Monday Amazon 2019, offerte sulle cuffie

Matteo Tontini,

Chiunque non sia riuscito ad acquistare ciò che cercava durante il Black Friday, ha una seconda opportunità di accedere a numerose offerte in occasione del Cyber Monday 2019. Si tratta del lunedì successivo al Venerdì Nero, allo stesso modo dedicato a sconti e promozioni (seppur in quantità minore).

Insomma, c’è sempre chi approfitta di questa giornata per comprare qualcosa che gli è sfuggito o non ha avuto modo, per qualsiasi motivo, di arraffare nel corso del Black Friday.

Cyber Monday Amazon

Tutte le offerte

Tra i vari rivenditori che piazzano sconti interessanti sui prodotti si annovera Amazon, gigante della tecnologia capitanato da Jeff Bezos. Sulle pagine del retailer si trovano offerte su una vasta gamma di articoli, che vanno dagli smartphone agli hard disk, passando per gli accessori gaming, auricolari e cuffie. In molti potrebbero voler acquistare un bel paio di cuffie da gioco o per ascoltare musica: consultando questo articolo, sarebbero facilitati nella scelta.

Cyber Monday di Amazon, le migliori cuffie gaming

Di seguito, una selezione delle migliori cuffie, sia gaming che non, disponibili su Amazon in occasione del Cyber Monday:

Sades SA816 (17,99 euro) – Cuffie da gioco di fascia bassa, compatibili con le piattaforme di nuova generazione, tablet, smartphone e computer. Comprende microfono rotante a 360°, in grado di trasmettere comunicazioni di alta qualità, merito anche di una riduzione del rumore elevata.

(17,99 euro) – Cuffie da gioco di fascia bassa, compatibili con le piattaforme di nuova generazione, tablet, smartphone e computer. Comprende microfono rotante a 360°, in grado di trasmettere comunicazioni di alta qualità, merito anche di una riduzione del rumore elevata. Jabra Elite Active 65t (123,99 euro) – Ottime cuffie senza filo, progettate per ascoltare musica ed effettuare chiamate godendo del massimo comfort e di una qualità elevata. Perfette anche per l’utilizzo durante gli allenamenti, grazie alla loro costruzione durevole contro sudore, polvere e acqua.

(123,99 euro) – Ottime cuffie senza filo, progettate per ascoltare musica ed effettuare chiamate godendo del massimo comfort e di una qualità elevata. Perfette anche per l’utilizzo durante gli allenamenti, grazie alla loro costruzione durevole contro sudore, polvere e acqua. Sony WH-XB900N (169 euro) – Ottima autonomia per queste cuffie Sony, che garantiscono una riproduzione musicale wireless fino a 35 ore. Un design confortevole e sistema di eliminazione del rumore completano il pacchetto.

(169 euro) – Ottima autonomia per queste cuffie Sony, che garantiscono una riproduzione musicale wireless fino a 35 ore. Un design confortevole e sistema di eliminazione del rumore completano il pacchetto. Mighty Rock E7 (49,99 euro) – Ottima autonomia e qualità audio, queste cuffie forniscono bassi profondi eccellenti e percussioni nitide. È possibile controllare il volume sulle cuffie e rispondere alle chiamate, passando da musica a calls.

(49,99 euro) – Ottima autonomia e qualità audio, queste cuffie forniscono bassi profondi eccellenti e percussioni nitide. È possibile controllare il volume sulle cuffie e rispondere alle chiamate, passando da musica a calls. Logitech H390 (26,99 euro) – Comoda cuffia con archetto regolabile e imbottito, l’ideale per lunghe sessioni di ascolto. I controlli sono posizionati sul cavo della cuffia, dotata peraltro di microfono, e sono utili per disattivare l’audio delle chiamate e regolare il volume.