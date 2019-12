Cyber Monday Amazon 2019, offerte sui giochi

Matteo Tontini,

Il Cyber Monday 2019 è un’altra giornata dedicata agli sconti, per tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare quello volevano durante il Black Friday. Una seconda possibilità, si potrebbe definire.

Sono tanti gli utenti che si lanciano sul web alla ricerca di offerte, specie per quanto riguarda il settore tecnologico. Da televisori a smartphone, passando per altoparlanti intelligenti e console: è possibile trovare a prezzi convenienti una grande quantità di prodotti. In molti, visiteranno le pagine di Amazon, che da sempre aderisce all’iniziativa.

Cyber Monday Amazon

Tutte le offerte

Anche chi è alla ricerca di qualche videogioco scontatissimo potrebbe sfogliare le pagine del grande rivenditore online, dove è possibile trovare una serie di gradite offerte.

I videogiochi su Amazon, le offerte del Cyber Monday

Star Wars Jedi: Fallen Order (49,69 euro) – La nuova avventura ambientata nella Galassia di Guerre Stellari permette ai giocatori di vestire i panni di un apprendista Jedi. I fan potranno esplorare location note e cimentarsi in combattimenti a suon di spade laser.

(49,69 euro) – La nuova avventura ambientata nella Galassia di Guerre Stellari permette ai giocatori di vestire i panni di un apprendista Jedi. I fan potranno esplorare location note e cimentarsi in combattimenti a suon di spade laser. Crash Team Racing Nitro-Fueled (29,99 euro) – Racing bizzarro e divertente, esclusiva PlayStation 4. I fan dell’iconico marsupiale avranno la possibilità di cimentarsi in gare mozzafiato, in un titolo che strizza l’occhio a Mario Kart.

(29,99 euro) – Racing bizzarro e divertente, esclusiva PlayStation 4. I fan dell’iconico marsupiale avranno la possibilità di cimentarsi in gare mozzafiato, in un titolo che strizza l’occhio a Mario Kart. Detroit: Become Human (14,99 euro) – Altra esclusiva PlayStation 4, a un prezzo davvero irrisorio. Il titolo racconta una storia emozionante e tocca tematiche profonde, consentendo agli utenti di modificare l’andamento della trama mediante le scelte prese durante il gioco.

(14,99 euro) – Altra esclusiva PlayStation 4, a un prezzo davvero irrisorio. Il titolo racconta una storia emozionante e tocca tematiche profonde, consentendo agli utenti di modificare l’andamento della trama mediante le scelte prese durante il gioco. Days Gone + Steelbook (39,99 euro) – Un mondo post apocalittico dominato da fameliche creature e un motociclista che lotta per la sopravvivenza. Il gioco consente all’utente di esplorare un mondo vasto e di cimentarsi in sparatorie incessanti per difendersi dall’incombente minaccia.

(39,99 euro) – Un mondo post apocalittico dominato da fameliche creature e un motociclista che lotta per la sopravvivenza. Il gioco consente all’utente di esplorare un mondo vasto e di cimentarsi in sparatorie incessanti per difendersi dall’incombente minaccia. The Outer Worlds (48,75 euro) – RPG in singolo che consente agli utenti di esplorare insediamenti, stazioni spaziali e altri interessanti luoghi di un mondo fantascientifico. Sarà possibile reclutare un equipaggio e prendere importanti decisioni, che influenzeranno il percorso narrativo e le caratteristiche del proprio personaggio, per vivere un’avventura indimenticabile.