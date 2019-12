Cyber Monday Amazon 2019, offerte su Smart TV

Candido Romano,

Il Cyber Monday 2019 su Amazon è ufficialmente iniziato. Oggi 2 dicembre è il giorno migliore per fare acquisti, soprattutto riguardo l’elettronica di consumo e per chi cerca delle offerte sulle Smart TV 4K o Full HD di tutti i tipi.

Su Amazon ci sono diversi sconti su tante Smart TV diverse per questo lunedì di affari. Molte delle offerte saranno disponibili esclusivamente durante la giornata di oggi: ecco quindi una carrellata delle migliori Smart TV in offerta su Amazon per questo Cyber Monday 2019.

Amazon Black Friday 2019, offerte Smart TV

Samsung QE49Q64RATXZT e Samsung QE55Q64RATXZT: queste due TV sono le versioni da 49 e 55 pollici del modello Q6 di Samsung, cioè quello base della serie QLED, che si caratterizzano per una migliore luminosità e riproduzione dei colori. Sono in sconto rispettivamente del 47% e 55%, al prezzo di 529 euro e 579 euro.

Sony KD43XG8196: una Smart TV 4K di Sony da 43 pollici che comprende l’HDR, il processore 4K X-Reality PRO, sistema operativo Android TV che migliora le immagini e un display con colori più vivi. Lo sconto è del 31%, costa 549 euro.

Samsung QE55LS03RAUXZT e Samsung QE65LS03RAUXZT: sono i modelli della serie The Frame, cioè le Smart TV che possono essere appese al muro come fossero quadri, dato che hanno le cornici intercambiabili e funzioni particolari per mostrare opere d’arte. Gli sconti sono rispettivamente del 20% e del 27%, offerte al prezzo di 999 euro e 1599 euro.

TCL 32ES561: è una Smart TV HD da 32 pollici dotata di Android TV e HDR, ma anche di Google Assistant. Lo sconto è del 13% e il prezzo è di 198, 90 euro.

Samsung UE43RU7450UXZT e Samsung UE50RU7450UXZT: rappresentano le versioni da da 43 pollici e da 50 pollici della serie 7450 di Samsung. Hanno uno sconto rispettivamente del 27% e del 28% al prezzo di 329 euro e 379 euro.

Nordmende Nd55Qs5000S: è un televisore da 55 pollici con tecnologia QLED e sistema operativo Android, offerto con uno sconto del 17% a 599 euro.

AKAI TV AKTV410TS: è un TV LED Full HD da 40 pollici con DVB-T2 con uno sconto del 14% a 189 euro.