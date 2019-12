eBay Cyber Monday 2019: hi-tech in promozione

Filippo Vendrame,

Il Cyber Monday è arrivato anche in casa eBay. Ancora per oggi sarà possibile approfittare di migliaia di sconti su prodotti di ogni genere. Sicuramente gli oggetti tech saranno i più gettonati e gli sconti permetteranno di acquistare con maggiore facilità prodotti notoriamente costosi. Visto il periodo dell’anno, può essere un modo utile per anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio.

Ecco quindi una selezione di prodotti hi-tech in sconto oggi per il Cyber Monday di eBay. Ovviamente, le offerte sono migliaia e quindi il suggerimento è quello di sfogliare con attenzione tutte le offerte prima di decidere cosa acquistare per non perdere alcun affare.

Se, per esempio, si desidera acquistare un nuovo smartphone, l’iPhone 11 può essere acquistato a partire da 799,99 euro. In alternativa, il buon HUAWEI NOVA 5T è in vendita a 349,99 euro. Invece, lo Xiaomi Mi 9T Pro 6GB/128GB può essere portato a casa a 319,99 euro. Da sottolineare anche il Samsung Galaxy Note 10 a 699,99 euro.

Gli appassionati di gaming, invece, potranno approfittare di diverse opportunità. Per esempio, la console Xbox One S – Star Wars: Jedi Fallen Order è proposta a 199,99 euro. In alternativa, la console Xbox One X – Bundle Star Wars: Jedi Fallen Order è venduta a 349,99 euro. Da segnalare pure la console PS4 PRO GAMMA + FORTNITE VHC a 299,99 euro.

Se l’obiettivo è un nuovo PC, invece, il modello MSI Notebook Gaming GF63 Thin 9SC-264IT è in vendita a 907,99 euro. In alternativa, il notebook Asus VivoBook 14 è proposto a 539,90 euro.

Offerte che continuano tra le fotocamere, tra gli indossabili, tra le televisioni di nuova generazione ed in tantissimi altri ambiti merceologici. Proposte, dunque, tutta da visionare con molta calma.