Acer for Education rinnova Innovative School

Filippo Vendrame,

Acer da sempre è molto vicina alla scuola per sostenere la formazione degli studenti in ottica digitale. Acer for Education ha dunque annunciato che il programma Innovative School sarà rinnovato anche per il 2020. In particolare, sarà dato un uovo taglio per sostenere le scuole che adottano le tecnologie Acer nell’utilizzo di nuovi ambienti didattici in cui offrire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per poter sviluppare le competenze richieste nel XXI secolo.

Le tecnologie oggi sono molto importanti e sono un fattore abilitante in quanto aiutano non solo ad abbattere le barriere ma pure a permettere agli insegnati di sviluppare nuove esperienze di apprendimento coinvolgenti e inclusive. Questo è il motivo per cui gli istituti scolastici che hanno integrato la tecnologia nel loro approccio all’insegnamento e all’apprendimento stanno scoprendo come aiutare gli studenti a migliorare le loro capacità di pensiero critico e di risoluzione dei problemi, apprendere sempre e ovunque e migliorare i risultati accademici.

Il programma è rivolto a tutte le scuole EMEA che stanno imboccando la strada della trasformazione digitale. Tutte le scuole che si iscriveranno al programma Acer Innovative School potranno approfittare di diversi vantaggi come:

Le scuole possono partecipare a webinar su una serie di argomenti per rimanere aggiornate con gli ultimi trend e strumenti. Gli argomenti includono mini-training su piattaforme Windows e Chrome e relative app.

Le Innovative School possono condividere le proprie esperienze sul blog di Acer for Education e diventare fonte di ispirazione. Inoltre, le scuole ricevono una newsletter mensile ricca di aggiornamenti su contenuti tecnologici, notizie sui partner, programmi demo e altre iniziative.

Ogni Innovative School può richiedere due dispositivi demo all’anno, in modo che insegnanti e studenti stiano al passo con le ultime innovazioni tecnologiche e possano scoprire come sfruttarle per ottenere di più.

Gli insegnanti che lavorano nelle Innovative School sono invitati a partecipare al Teachers Advisory Council, dove possono incontrare colleghi, ascoltare esperti dell’istruzione e partecipare a sessioni di formazione.

Le Innovative School sono anche incentivate a partecipare al progetto Acer Humanity, una nuova iniziativa dell’azienda per dare importanza alle comunità e all’ambiente. Partecipando a questo progetto, le Innovative School possono incoraggiare gli studenti a sviluppare un approccio positivo incentrato sulla community e sperimentare l’importanza dell’impegno in attività “green”.