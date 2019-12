Codice sconto accessori Amazon Kindle, Echo e Fire

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato un nuovo codice promozionale che permetterà di ottenere uno sconto del 25% sugli accessori per i dispositivi Kindle, Fire ed Echo. Chi dunque dispone già di questi prodotti, potrà acquistare un accessorio risparmiando qualche euro. La promozione è valida sino al prossimo 31 dicembre 2019 e quindi può essere sfruttata pure per qualche regalo di Natale. Approfittarne è davvero molto semplice.

Tutti gli interessati dovranno semplicemente inserire il codice promozionale NATALE nel campo “Buoni Regalo e Codici promozionali” prima di effettuare il pagamento degli accessori inseriti nel carrello. Nel “Riepilogo dell’ordine” apparirà la dicitura “Promozione applicata” e il prezzo dell’accessorio verrà ridotto del 25%. Amazon ha previsto alcune specifiche “limitazioni” su questa promozione. Non è possibile combinare lo sconto con altre promozioni, per esempio. Inoltre, non è possibile applicare la promozione a ordini già effettuati. L’offerta, infine, non si applica su articoli ricondizionati o usati.

Per ogni ulteriore informazione è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata alla promozione messa online da Amazon.

Per gli interessati si ricorda che è possibile acquistare in sconto ancora alcuni prodotti della serie Echo e Kindle.

Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa. Prezzo di 69,99 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

– Schermo compatto e intelligente con Alexa. Prezzo di 69,99 euro. (Acquista in sconto su Amazon) Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa. Prezzo di 34,99 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

– Altoparlante intelligente con integrazione Alexa. Prezzo di 34,99 euro. (Acquista in sconto su Amazon) Echo Plus (2ª generazione) – Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina. Prezzo di 119,94 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

– Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina. Prezzo di 119,94 euro. (Acquista in sconto su Amazon) Kindle con luce frontale integrata. Prezzo di 64,99 euro. (Acquista in sconto su Amazon)