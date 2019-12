JBL TUNE 220TWS, nuovi auricolari True Wireless

Filippo Vendrame,

JBL ha annunciato i nuovi TUNE 220TWS. Trattasi di auricolari True Wireless pensati per offrire un’esperienza di ascolto di livello superiore. Innanzitutto, questi auricolari sono stati progettati per offrire un alto livello di ergonomia. Infatti, grazie al design a goccia, risultano essere assolutamente comodi e stabili da indossare. Nessuna ansia da autonomia per tutto il giorno. I nuovi JBL TUNE 220TWS garantiscono un’autonomia complessiva di ben 20 ore.

Ovviamente, JBL ha lavorato molto anche sul fronte dell’audio per offrire un suono sempre cristallino. I nuovi auricolari JBL TUNE 220TWS, grazie al driver dinamico da 12 mm, permettono di distinguere ogni singola vibrazione data dal leggendario suono JBL Pure Bass. Inoltre, semplicemente premendo i pratici pulsanti presenti sia sull’auricolare destro sia sul sinistro sarà possibile cambiare traccia, abilitare il comando vocale o rispondere alle chiamate mentre si è in movimento.

I nuovi JBL TUNE 220TWS sono stati pensati anche per potersi abbinare ad ogni personalità e sono disponibili in ben tre varianti di colori con finitura metallizzata. I raffinati colori Triple Black, Pure White, Ocean Blue sono perfetti con ogni tipo di look.

Gli auricolari True Wireless JBL TUNE 220TWS sono dunque un prodotto molto interessante per chi ama la musica e cerca una soluzione comoda e performante da abbinare al proprio smartphone. Gli interessati possono acquistare i nuovi auricolari presso i principali rivenditori e su JBLStore.it al prezzo consigliato di 99 euro.