Windows 10 20H1 build 19035 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato agli Insider del Fast e dello Slow Ring la build 19035 di Windows 10 20H1, cioè l’ultima build di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che arriverà nel corso del prossimo anno. Poche le novità. Innanzitutto, la casa di Redmond fa capire che la versione RTM si stia avvicinando sempre di più e che non manca molto prima che nel Fast Ring vengano distribuite le prime build di sviluppo di Windows 10 20H2.

La seconda novità riguarda l’app Notepad (Blocco note) che non sarà più spostata all’interno del Microsoft Store. L’idea originale della società era quella di spostare alcune app di sistema nello Store per poterle aggiornare più facilmente. Ma a seguito dei feedback degli utenti, l’app non sarà più spostata. Per il resto, le note di rilascio mettono in evidenza una manciata di correttivi così come ancora alcuni problemi noti non gravi. Trattasi tutti di segnali che fanno capire che lo sviluppo di Windows 10 20H1 sta per concludersi. Non si tratta comunque di una novità visto che la versione RTM era attesa per il mese di dicembre.

Con le modifiche al ciclo di sviluppo di Windows 10, lo sviluppo funzionale di Windows 10 20H1 era stato concluso già in estate. Adesso, infatti, Microsoft si sta solamente concentrando sui dettagli per eliminare i bug. Non è chiaro quando la versione finale sarà rilasciata. Con un arrivo così precoce della versione RTM, l’aggiornamento funzionale potrebbe arrivare prima del previsto ma è anche possibile che la casa di Redmond si riservi ancora alcuni mesi per affinare ogni più piccolo dettaglio. Effettivamente, il numero di versione di Windows 10 20H1 è 2004 cosa che farebbe pensare ad un rilascio nel mese di aprile.