Unieuro anticipa il Natale con il sottocosto

Filippo Vendrame,

Unieuro anticipa il Natale con il nuovo volantino del sottocosto valido da oggi 6 dicembre sino al prossimo 15 dicembre. Per tutto questo periodo sarà possibile approfittare di molteplici sconti su tante categorie di prodotti. Dunque, si potranno trovare offerte su smartphone, computer, televisori e tantissimo altro ancora, anche su oggetti non strettamente tech. Visto il periodo dell’anno può essere l’occasione giusta per iniziare a fare qualche regalo risparmiando cifre importanti.

Ovviamente, come in tutte le promozioni sottocosto, i prodotti in saldo si intendono sino ad esaurimento scorte. Dunque, solamente i più rapidi potranno approfittarne. Tra gli smartphone, per esempio, spicca il Samsung Galaxy S10+ 512 GB al prezzo di 799 euro. In alternativa, l’iPhone XR a 619 euro ed il Samsung Galaxy A40 a soli 199 euro. Tante anche le proposte per tutti coloro che puntano a cambiare computer. Per esempio, il notebook Acer Aspire 3 è proposto a 379,99 euro. In alternativa, il Lenovo Ideapad S145 è in offerta a 249,99 euro.

Per gli appassionati di gaming, la console PS4 Pro 1 TB Fortnite è in vendita a 279 euro. In alternativa, la Nintendo Switch Lite è offerta a 189,99 euro. Non meno interessanti le proposte sui televisori di ultima generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, il modello Samsung TV QLED Ultra HD 4K QE55Q6OR è proposto sottocosto a 649 euro. Per chi non ha bisogno di schermi enormi, invece, il modello Philips TV LED Smart 32PFS6402 con Android TV è in vendita ad appena 299 euro.

E se si vuole un aiuto smart in casa per le pulizie, il robot aspirapolvere iRobot Roomba E5 è proposto a 299 euro. E per chi ama la mobilità elettrica c’è il monopattino elettrico Momo Design a 199 euro.