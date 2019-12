Amazon Offerte di Natale 2019: sconti hi-tech

Filippo Vendrame,

Amazon lancia le Offerte di Natale, cioè una promozione lunga sino al 22 dicembre dove proporrà migliaia di sconti su tantissimi prodotti. Un modo di poter acquistare il regalo di Natale giusto risparmiando cifre importanti. Ogni giorno ci saranno offerte sempre nuove e proprio per questo il suggerimento è quello di non perdere mai d’occhio la vetrina della promozione per non lasciarsi scappare alcun affare.

Offerte di Natale Amazon

Tutte le offerte

Ovviamente, i prodotti hi-tech come smartphone, computer e televisori saranno tra i più gettonati per Natale e quindi Amazon permette di poterli acquistare in sconto attraverso questa sua nuova promozione.

Ecco quindi una selezione di alcune delle più interessanti proposte hi-tech che Amazon mette in sconto oggi.

Se l’obiettivo è quello di rendere la casa smart, il colosso dell’ecommerce propone diversi prodotti per la domotica in sconto.

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 2 Lampadine Smart Attacco E27 e un Bridge Hue per il Controllo del Sistema. Prezzo di 69,99 euro. (Acquista su Amazon)

con 2 Lampadine Smart Attacco E27 e un Bridge Hue per il Controllo del Sistema. Prezzo di 69,99 euro. (Acquista su Amazon) Homix Termostato Smart con Alexa Integrata. Prezzo 119,20. (Acquista su Amazon)

con Alexa Integrata. Prezzo 119,20. (Acquista su Amazon) tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+ . Prezzo di 129,99 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 129,99 euro. (Acquista su Amazon) tado° Testa Termostatica Intelligente . Prezzo di 59,99 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 59,99 euro. (Acquista su Amazon) eufy [BoostIQ RoboVac 15C Max, aspirapolvere Robot con connessione Wi-Fi. Prezzo di 179,99 euro. (Acquista su Amazon)

Se, invece, l’interesse è verso il mondo dei computer, Amazon sconta diversi PC, monitor e periferiche.

Acer Aspire 3 A315-22-956Q . Prezzo di 339 euro. (Acquista su Amazon)

. Prezzo di 339 euro. (Acquista su Amazon) HP Pavilion 27 Quantum Dot Monitor , 27 Pollici QHD. Prezzo di 299,99 euro. (Acquista su Amazon)

, 27 Pollici QHD. Prezzo di 299,99 euro. (Acquista su Amazon) Logitech K280e Tastiera a Filo. Prezzo di 23,99 euro. (Acquista su Amazon)

E se l’obiettivo è un dispositivo Amazon, la società offre in promozione diversi suoi dispositivi.

Fire TV Stick | Basic Edition. Prezzo di 24,99 euro. (Acquista su Amazon)