Microsoft, Patch Tuesday: update per Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato una nuova tornata di aggiornamenti per tutte le versioni di Windows 10 ancora supportate in occasione del Patch Tuesday di dicembre 2019. Trattasi di update che vanno a chiudere falle di sicurezza e a risolvere eventuali bug. Aggiornamenti “obbligatori” e quindi se l’utente decidesse di non installarli, sarà il sistema operativo a farlo. Entrando nei dettagli, tutti coloro che dispongono di Windows 10 November 2019 Update o Windows 10 May 2019 Update, potranno scaricare la patch KB4530684. Il change log non è particolarmente significativo ma la casa di Redmond è intervenuta in più settori per risolvere piccoli problemi e migliorare la sicurezza.

Per chi dispone di PC con Windows 10 October 2018 Update, è disponibile la patch KB4530715. Anche in questo caso sono stati risolti alcuni bug ed una serie di problemi di sicurezza. Per i PC che utilizzano Windows 10 April 2018 Update (Enterprise ed Education), la casa di Redmond ha rilasciato la patch KB4537017. Pure in questo caso, le note di rilascio non sono particolarmente lunghe. Per Windows 10 Fall Creators Update (Enterprise ed Education) è disponibile la patch KB4530714.

Infine, per la primissima versione di Windows 10 è disponibile al download la patch KB4530681. I più curiosi possono andare a studiare i completi change log degli aggiornamenti direttamente all’interno del sito di supporto di Microsoft.

Ovviamente, vista l’importanza di questi update che risolvono una serie di criticità dei sistemi operativi, il suggerimento è quello di andarli a scaricare ed installare quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà chiesto di riavviare i PC per rendere effettive le modifiche apportate.