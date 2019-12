Alexa alza e abbassa le tapparelle di casa

Filippo Vendrame,

Alexa sempre più baricentro delle smart home. Amazon, infatti, ha comunicato che il suo assistente vocale è adesso in grado di controllare le tapparelle smart delle abitazioni. Trattasi di una novità molto importante in quanto consente di rendere più agevole l’automazione di un’azione molto scomoda che si compie ogni giorno in casa più volte. Con l’ausilio di un semplice comando vocale, dunque, le persone potranno alzare ed abbassare le loro tapparelle.

Ovviamente, è necessario disporre di un prodotto compatibile con Alexa. In tal senso, Amazon comunica che i clienti italiani di IKEA, BTICINO MyHome_up e Vimar potranno utilizzare i loro dispositivi con Alexa integrata per aprire e chiudere le tapparelle delle proprie abitazioni, in maniera del tutto naturale. Si potranno pronunciare comandi del tipo: “Alexa, alza le tapparelle in cucina”.

Sarà pure possibile creare una routine Alexa per rendere il tutto ancora più semplice. Per esempio, si potrà associare al comando “Alexa, buongiorno”, l’apertura delle tapparelle, l’accensione della macchina per il caffè e altro.

La domotica è una realtà che sempre più sta prendendo piede nelle case delle persone. Ogni giorno si affacciano sul mercato sempre più dispositivi smart da poter implementare nelle abitazioni in maniera sempre più facile. Prodotti che ben si abbinano agli assistenti vocali come Alexa che permettono di esaltarne l’uso, consentendo di arrivare davvero a disporre di una casa intelligente dove con un semplice comando vocale è possibile compiere diverse operazioni.